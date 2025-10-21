Укр
Озера, по которым можно ходить: кипящие, асфальтовые и пятнистые чудеса Земли

Марина Иваненко
21 октября 2025, 20:21
Самые удивительные озера планеты поражают: кипящий Бойлинг-Лейк, асфальтовый Пич-Лейк и цветной Клилук скрывают секреты природы и истории.
Самые удивительные озера Земли
Самые удивительные озера Земли

О чем вы узнаете:

  • Какие озера на Земле самые удивительные
  • Чем эти озера заслуживают столько внимания

Наша планета скрывает водоемы, которые не совсем похожи на обычные представления об озерах: в них можно сварить обед, по ним можно ходить и за них платят сотни тысяч долларов. Канадский Клилук (Пятнистое озеро), асфальтовое Пич-Лейк на Тринидаде и кипящее Бойлинг-Лейк на Доминике - это три самых удивительных природных объекта, которые поражают своими химическими свойствами и историей. Главред расскажет о них подробнее.

Клилук

Клилук, или Пятнистое озеро, расположено в канадской долине Оканаган и является одним из самых минерализованных озер в мире. Летом, когда вода испаряется, на его поверхности остаются большие пятна разного цвета - зеленые, желтые, голубые. Это высокие концентрации минеральных солей: сульфатов магния, калия и натрия. В жару минеральные кольца вокруг водных островков затвердевают и позволяют между ними ходить, хотя это запрещено местными правилами. Для коренного народа окаган это озеро является священным и используется в традиционной медицине, ведь считается, что каждый круг имеет целебные свойства. Ресурсы озера применяли во время мировых войн. В 2001 году племя окаган выкупило территорию озера у частного владельца за 720 000 долларов, чтобы защитить его от застройки. Доступ к водоему строго ограничен и требует разрешения от главы племени.

Пич-Лейк

Пич-Лейк на острове Тринидад - это не водоем в привычном понимании, а самое большое природное месторождение асфальта в мире, которое простирается на 41 гектар и имеет максимальную глубину до 76 метров. Озеро образовалось в результате тектонического разлома, который достиг глубокого резервуара нефти и газа, постоянно выходящего на поверхность. Поверхность озера - это смесь битума, воды, газа и песка, по которой можно спокойно ходить. С XVI века здесь ведется добыча асфальта. Открыл его сэр Уолтер Рейли и использовал для покрытия деревянных кораблей. Коммерческую добычу начали в XIX веке. За это время здесь добыли более 10 миллионов тонн асфальта, из которого были построены тысячи километров дорог в США, Великобритании, Индии и других странах. Смола озера постоянно поднимает из глубин интересные находки: фрагменты керамики возрастом более 500 лет до н.э., скелеты гигантского ленивца плейстоцена и даже деревья, которым около 4000 лет.

Видео о трех самых удивительных озерах можно посмотреть здесь:

Бойлинг-Лейк

Озеро расположено на острове Доминика и является вторым по размеру кипящим озером в мире. Оно находится в вулканической долине на склоне вулкана Морн-Ватт. Температура воды здесь всегда держится в пределах 90-92 °C. Озеро - это затопленная фумарола, впадина, со дна которой выходят горячие струи вулканических газов, поддерживающие кипение и уровень воды. Это одно из самых опасных озер в мире: магма может вызвать фреатический взрыв, испарив воду за считанные секунды. Тонкий слой воды над газовыми выходами повышает риск высвобождения опасных газов. Из-за сложного восьмичасового маршрута и опасности серных испарений туристам советуют отправляться только с гидом и не спускаться к самой воде. В 2007 году исследователь Джордж Курунис стал первым человеком, который пересек озеро на тросах, чтобы взять пробы воды и даже сварить яйца.

Об источнике: канал "яновская о географии"

Канал "Яновская о географии" - это образовательный YouTube-проект, созданный Валерией Яновской с основной целью популяризации и объяснения географии, делая мир более понятным для широкой аудитории. Контент канала глубоко погружается в изучение географических процессов, в частности формирование украинских ландшафтов (например Полесье), экологических проблем, а также рассматривает исторические и функциональные аспекты географии. Валерия использует научно-популярный, детализированный и логичный подход к изложению материала, акцентируя внимание на причинно-следственных связях между явлениями. Канал способствует повышению интереса к физической географии и осознанию уникальности природных регионов Украины и мира.

