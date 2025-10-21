Культурное мародерство России: как веками грабят Украину

Грабеж украинских музеев, имеет вековую историю - от иконы Богородицы до фондов Мариуполя, которые исчезли после оккупации.

https://glavred.info/culture/kulturnoe-maroderstvo-rossii-kak-vekami-grabyat-ukrainu-10708349.html Ссылка скопирована

Как Россия грабила Украину / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие украинские сокровища присвоила Российская Федерация

Где находятся сейчас украинские реликвии

Российская Федерация на протяжении многих веков похищала и присваивала украинские культурные ценности, выдавая их за собственное наследие. Этот процесс начался еще во времена Киевской Руси и продолжается по сей день, превратившись в часть государственной политики и составляющую российской национальной идентичности. Главред расскажет подробнее.

Как рассказывают на канале "Ярема Дух", по данным украинского правительства, только за десять лет оккупации украинских территорий россияне похитили более 1,7 миллиона единиц культурного наследия. Главред расскажет о самых резонансных случаях культурного грабежа, которые демонстрируют масштабы потерь и цинизм присвоения.

видео дня

Вышгородская икона Богородицы

Византийская икона - главная святыня Киевской Руси, которая украшала храм в Вышгороде. В 1155 году князь Андрей Боголюбский похитил ее и вывез в Суздаль. Через несколько лет этот правитель, которого историк Михаил Грушевский считал чужаком на наших землях, разрушил Киев. Сегодня икона переименована во Владимирскую Богородицу, и ее почитают в России как одну из главных реликвий - замалчивая факт ее похищения.

Перещепинский клад

В 1912 году на Полтавщине, вблизи села Малая Перещепина, была найдена гробница правителя Великой Болгарии Кубрата. Сокровище содержало более 800 предметов - более 20 кг золота и 50 кг серебра, а также меч, подаренный византийским императором Ираклием. Это - самый большой клад такого типа в Восточной Европе, который сейчас хранится в российском Эрмитаже.

Находки из кургана Куль-Оба

Курган возле Керчи стал одним из первых исследованных царских скифских захоронений. Здесь были найдены золотые диадемы, серьги, браслеты и массивный золотой чокер. Несмотря на то, что раскопки проводил французский археолог Пьер Дюбрюкс, россияне присвоили эти сокровища. Именно из его коллекции впоследствии сформировался Керченский музей.

Золотой гребень из кургана Солоха

Этот уникальный гребень, изготовленный греческими мастерами по заказу состоятельных скифов, был найден вблизи современного Энергодара. Российские музейщики называют его "образцом эллино-скифского искусства", а в каталогах Эрмитажа он указан под размытой формулировкой - "Северное Причерноморье", без указания на украинское происхождение.

Ритон из Кропивной и сокровища из Литой Могилы

Серебряный рог для питья, найденный в Черкасской области в 1746 году, стал одним из первых объектов культурного мародерства Российской империи. Из кургана Литая Могила в Петербург еще в XVII веке вывезли 17 массивных золотых пластин и меч - без всяких попыток вернуть их на родину.

Пушка "Лев" гетмана Ивана Мазепы

Бронзовую пушку создал мастер Карп Балашевич в Глухове по заказу гетмана Ивана Мазепы. После поражения в борьбе под предводительством Мазепы генерал Меншиков вывез из Украины библиотеку, коллекцию оружия и произведения искусства гетмана - все это впоследствии стало "достоянием русской культуры".

Видео о похищенных сокровищах из Украины можно посмотреть здесь:

Фонды Херсонского областного краеведческого музея

В ноябре 2022 года российская ФСБ организовала масштабное ограбление Херсонского областного краеведческого музея, вывезя грузовиками более 33 тысяч экспонатов. Это - крупнейшая музейная кража в Европе после Второй мировой войны.

Фонды Мариупольского музея имени Куинджи

До начала вторжения в музее хранилось более двух тысяч работ, среди которых полотна Куинджи, Глущенко, Яблонской, Шишкина и Айвазовского. После оккупации россияне похитили самые ценные картины, назвав это "временной эвакуацией".

Фигурка мариупольского быка

Эта небольшая фигурка, вырезанная из кости, была найдена возле Азовстали почти сто лет назад. Она хранилась в Мариупольском краеведческом музее, но после полномасштабного вторжения пропала без вести. Ее дальнейшая судьба неизвестна.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал Яремы Духа YouTube-канал Яремы Духа - это аналитический украиноязычный проект, посвященный политике, истории и коммуникациям. Автор объясняет сложные общественно-политические процессы простым языком, анализирует информационные войны, манипуляции и ключевые события в Украине и мире. На канале выходят видео о современной украинской государственности, роли исторической памяти, медиаграмотности и влиянии пропаганды. Ярема Дух - специалист по коммуникациям, который ранее работал в государственных структурах и теперь делится опытом, помогая зрителям критически мыслить и понимать информационные процессы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред