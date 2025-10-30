Пара купила столетний дом и сорвала "джекпот": что было под ковром в коридоре

В первые недели супруги наткнулись на неожиданную находку в своем новом доме.

https://glavred.info/life/para-kupila-stoletniy-dom-i-sorvala-dzhekpot-chto-bylo-pod-kovrom-v-koridore-10710890.html Ссылка скопирована

Пара купила столетний дом и сорвала "джекпот" / @sparrowcrofthome

Вы узнаете:

Когда супруги сняли ковёр в коридоре, они обнаружили роскошный паркет

Сэм и Бека признаются, что их ремонт превратился в настоящее приключение

Пара Сэм Фрит и Бека Грейс недавно купили старинный, 100-летний дом и с энтузиазмом взялись за ремонт.

Но уже в первые недели они наткнулись на неожиданную находку, которая, по их словам, стала для них настоящим "джекпотом", пишет Mirror.

видео дня

Когда супруги сняли старый ковёр в коридоре, под ним обнаружился роскошный паркет с узором "ёлочка", простиравшийся по всему коридору. К их удивлению, покрытие оказалось почти в идеальном состоянии — без трещин и следов времени.

По подсчётам Сэма и Беки, если бы они решили укладывать такой паркет заново, это обошлось бы им примерно в 1800 фунтов стерлингов.

Они поделились своей находкой в Instagram, и видео мгновенно стало вирусным, собрав тысячи просмотров и восторженных комментариев.

Подписчики были в восторге:

"Невероятная удача!" — написал один из пользователей.

"Вот это действительно джекпот!" — добавил другой.

"Мечта любого домовладельца!" — отметил третий.

Теперь Сэм и Бека признаются, что их ремонт превратился в настоящее приключение, а дом — в кладезь неожиданных сокровищ прошлого.

Дом с тысячами пауков: невероятная история

В одном из научных отчётов рассказывается необычная история семьи из Канзаса, которая на протяжении пяти с половиной лет жила под одной крышей с более чем двумя тысячами коричневых пауков-отшельников.

Как сообщает издание Medical Entomology, семья въехала в дом после того, как в 1996 году оттуда съехал прежний хозяин. Сначала жильцы лишь изредка замечали пауков в разных комнатах, не придавая этому большого значения. Однако лишь летом 2001 года специалисты установили, что их соседями все это время были именно Loxosceles reclusa — ядовитые коричневые отшельники.

Ранее сообщалось, что добавить в воду, чтобы пыль не садилась на мебель. Средство не только удаляет загрязнения, но и создает защитный барьер.

Напомним, ранее Главред рассказал о простом средстве, которое обеспечит чистоту в доме. Лайфхаки блогера помогают упростить генеральную уборку и поддерживать порядок с минимальными усилиями.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред