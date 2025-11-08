Украинки XVIII века могли разводиться, владеть имуществом и даже воевать. Почему Европа им завидовала, а империя отобрала их независимость.

Какие права имели украинские женщины? / Коллаж: Главред, скриншоты

Какие права были у украинских женщин до прихода Российской империи

Почему они эти права потеряли

До конца XVIII века украинские женщины на территории Великого княжества Литовского и Гетманщины имели значительно более высокий правовой и социальный статус, чем их современницы в соседних государствах и даже в Западной Европе. Их права были закреплены в Литовских статутах, что обеспечивало финансовую независимость, возможность самостоятельно инициировать развод и принимать активное участие в публичной жизни. Главред расскажет более подробно.

Имущественные права и финансовая независимость

Правовое положение женщины определялось не мужем, а ее родительской семьей и имуществом, которое она приносила в брак. Женщина сохраняла семейную фамилию и имела собственное приданое, которое не сливалось с мужским имуществом. важным элементом была материзна - недвижимое имущество, унаследованное от родителей, которым женщина могла распоряжаться самостоятельно.

Мужчина, со своей стороны, был обязан записать на жену вино - часть своего имущества, которая обеспечивала ее в случае развода или его смерти. после смерти мужа вдова получала не менее трети его имущества и могла свободно им пользоваться. состоятельные вдовы, например Марина Янчинская, даже судились со своими взрослыми сыновьями за право управления наследством.

Брак и развод: право на выбор

В Украине существовало совсем другое отношение к семейным отношениям, чем в большинстве тогдашних стран, где развод требовал разрешения церкви и весомой причины. В селах для этого было достаточно публично заявить о своем желании перед свидетелями и объяснить причину.

Хотя браки часто заключались по воле родителей, девушка имела право отказаться от нежелательного жениха. Отец не мог выдать ее замуж силой, существовали даже обычаи, когда девушка сама ухаживала за парнем и настаивала на браке.

Женщины в публичной и военной жизни

Украинские женщины принимали активное участие в публичной, культурной и даже военной жизни, они становились основательницами образовательных и церковных учреждений. Например, Галшка Головичевна подарила землю для основания Киевского Богоявленского братства - будущей Киево-Могилянской академии. Раина Могилянка известна меценатством и основанием монастырей и типографий.

Женщины имели большое неформальное влияние и нередко проникали в "мужской мир" политики.Гетманша Анастасия Скоропадская фактически руководила Гетманщиной, занималась дипломатией и государственными делами.

В Украине не считалось диковинкой видеть женщин, которые умели стрелять, ездить верхом и участвовать в боях. Княгиня София Ружинская возглавляла военные отряды, а Елена Завесна героически погибла, защищая крепость Буша.

Видео о том, как жили женщины в Украине до прихода Российской империи, можно посмотреть здесь:

Упадок традиций

Демократические традиции, обеспечивавшие украинским женщинам независимость и уважение, начали приходить в упадок во второй половине XVIII в. После установления контроля Российской империи ее законодательство вмешалось в семейные и имущественные отношения, постепенно ограничивая и ликвидируя права, которые в Украине считались нормой веками.

Об источнике: YouTube-канал "Мы - Украина" YouTube-канал "Мы - Украина" - это большая украинская информационная платформа, которая имеет более миллиона подписчиков и освещает широкий спектр новостей, социальных и исторических тем. Канал позиционирует себя как ресурс, показывающий реальную жизнь страны без цензуры. Одним из ключевых проектов является исторический блог "Параграф" с Юлией Галушкой, который направлен на осмысление украинского прошлого и опровержение исторических мифов. Также на канале регулярно выходят аналитические и сатирические программы, посвященные актуальной мировой и российской политике. Основная цель канала - предоставить украинской аудитории качественный, правдивый и патриотический контент.

