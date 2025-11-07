Течет ли в ваших жилах восточная кровь: фамилии украинцев с турецким прошлым

Родовые имена с турецкими корнями встречаются в разных регионах Украины.

Многие современные фамилии имеют корни далеко за пределами Украины. Они могли образовываться от профессий, имен, и даже простых иностранных слов. В частности, в наше время украинцы носят фамилии, которые имеют турецкие корни.

Главред решил разобраться, какие украинские фамилии имеют турецкое происхождение.

Фамилии с турецкими корнями

В генеалогическом обществе "Родные" рассказывают, что в Украине можно услышать очень мало фамилий, имеющих турецкие корни.

Известно, что они появились в результате исторических связей между нашей страной и Османской империей, а также из-за тесных контактов с крымскими татарами.

В современном мире эти родовые имена встречаются в разных регионах страны, особенно на юге.

Какие фамилии пришли в Украину из Турции:

Мустафа

Эта фамилия происходит от имени Мустафа, которое означает "честный" и "избранный". В древности ее владельцами были семьи турецких султанов. Сейчас в Украине проживают 300 человек, которые ее носят. Они преимущественно живут в Харьковской и Луганской областях.

Доган

Такая фамилия переводится как "сокол". Ее раньше давали только военным и представителям знати Османской империи. В современном мире только 76 украинцев имеют это родовое имя. Преимущественно они живут на Херсонщине.

Коч

В переводе с турецкого языка эта фамилия означает "баран". Вероятно, ее давали очень упрямым людям или тем, кто работал с овцами. В Украине этой фамилией обладает 81 человек. Представители такого родового имени живут на Николаевщине.

Демир

Данная фамилия переводится как "ковкое железо". Ее владельцами были кузнецы, которые отличались выносливостью и силой духа. Известно о 39 украинцах, которые имеют такое родовое имя. Они преимущественно живут в Одесской области.

Озтюрк

Фамилия переводится с турецкого языка как "настоящий турок". Только 23 украинца имеют это родовое имя. В основном они живут в Одесской области.

Ранее мы также рассказывали, что фамилия может рассказать о трудностях, с которыми сталкивались предки.

Кроме того, в Украине есть довольно много иностранных фамилий. В частности, по ним можно понять, что предки могли быть испанцами.

