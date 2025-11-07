Течет ли в ваших жилах восточная кровь: фамилии украинцев с турецким прошлым

Вы узнаете:
- Почему некоторые украинские фамилии имеют турецкие корни
- Считаются ли они распространенными
Многие современные фамилии имеют корни далеко за пределами Украины. Они могли образовываться от профессий, имен, и даже простых иностранных слов. В частности, в наше время украинцы носят фамилии, которые имеют турецкие корни.
Главред решил разобраться, какие украинские фамилии имеют турецкое происхождение.
Фамилии с турецкими корнями
В генеалогическом обществе "Родные" рассказывают, что в Украине можно услышать очень мало фамилий, имеющих турецкие корни.
Известно, что они появились в результате исторических связей между нашей страной и Османской империей, а также из-за тесных контактов с крымскими татарами.
В современном мире эти родовые имена встречаются в разных регионах страны, особенно на юге.
Какие фамилии пришли в Украину из Турции:
Мустафа
Эта фамилия происходит от имени Мустафа, которое означает "честный" и "избранный". В древности ее владельцами были семьи турецких султанов. Сейчас в Украине проживают 300 человек, которые ее носят. Они преимущественно живут в Харьковской и Луганской областях.
Доган
Такая фамилия переводится как "сокол". Ее раньше давали только военным и представителям знати Османской империи. В современном мире только 76 украинцев имеют это родовое имя. Преимущественно они живут на Херсонщине.
Коч
В переводе с турецкого языка эта фамилия означает "баран". Вероятно, ее давали очень упрямым людям или тем, кто работал с овцами. В Украине этой фамилией обладает 81 человек. Представители такого родового имени живут на Николаевщине.
Демир
Данная фамилия переводится как "ковкое железо". Ее владельцами были кузнецы, которые отличались выносливостью и силой духа. Известно о 39 украинцах, которые имеют такое родовое имя. Они преимущественно живут в Одесской области.
Озтюрк
Фамилия переводится с турецкого языка как "настоящий турок". Только 23 украинца имеют это родовое имя. В основном они живут в Одесской области.
Ранее мы также рассказывали, что фамилия может рассказать о трудностях, с которыми сталкивались предки.
Кроме того, в Украине есть довольно много иностранных фамилий. В частности, по ним можно понять, что предки могли быть испанцами.
Об источнике: генеалогическое общество "Родные"
Генеалогическое общество "Родные" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте.
"Родные" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.).
После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.
