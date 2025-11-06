Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Мало кто знает, что самое большое поселение в мире находилось именно в Украине - и оно хранит тайны невероятной трипольской цивилизации.

Мало кто знает, что самое большое поселение в мире 6 тысяч лет назад было расположено не в Египте или Месопотамии, а именно в Украине, на нынешней Черкасщине. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, где самый большой город трипольцев.

Самый большой город мира

Как рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, в селе Легедзино в Черкасской области археологи открыли самое большое трипольское поселение на планете.

"Друзья, сейчас я нахожусь в селе Легедзино Черкасской области, где когда-то прямо на этом поле было найдено самое большое поселение трипольцев в мире", - указал он.

По словам Галимова, трипольская культура - это одно из самых загадочных явлений в истории человечества.

"Я думаю, что вы много слышали о трипольской культуре, о людях, которые жили на территории Украины 4-6 тысяч лет назад. Вокруг трипольской культуры ходят много легенд и мифов. К примеру, что трипольцы носили вышитую одежду изо льна, когда люди из племен вокруг надевали звериные кожи. Также есть легенда, что якобы трипольцы первые на планете Земля изобрели колесо. Ну и то, что украинцы происходят как раз от трипольцев", - говорится в видео.

Смотрите видео о трипольской культуре:

Археологические раскопки Легедзино

Первые масштабные раскопки в Легедзино начались еще в начале 1980-х годов.

"Несколько десятилетий назад, в самом начале 80-х, это поле было ареной масштабных раскопок. Археологам впервые удалось найти на этих территориях такое огромное человеческое поселение времен энеолита", - сказал Галимов.

Тогда исследователи открыли несколько жилищ, спрятанных под слоем чернозема, и за следующие 40 лет раскопали еще почти 60 домов.

"Другие - более двух тысяч - до сих пор под землей. Во время полномасштабного вторжения раскопки остановились полностью. Но и то, что исследователям уже удалось найти, до сих пор заставляет научный мир искать разгадки многих тайн трипольцев", - добавляет он.

Как выглядели трипольские поселения

Директор Государственного заповедника трипольской культуры Владислав Чебанюк пояснил, что визуально здания, воссозданные на территории заповедника, - это реконструкция жилья трипольцев.

"Да, это воссозданное трипольское жилье, потому что иногда люди спрашивают, сохранилась ли это хата с тех времен, или вы ее построили. Я даже так иногда уже и привык, а сначала думал: как 6 тысяч лет - как она может сохраниться здесь?", - иронизирует исследователь.

Насколько древняя была трипольская цивилизация

Чтобы осознать масштаб этой культуры, достаточно сравнить ее с другими древними цивилизациями.

"Для начала, речь идет о людях, которые жили на этом месте 6 тысяч лет назад. Чтобы понять, насколько это давно, представьте, что первую пирамиду в Египте построят только через тысячу лет после этого трипольского поселения. А Стоунхендж появится еще на две тысячи лет позже", - сказал Галимов.

Чебанюк добавляет, что трипольцы жили в течение двух тысяч лет на территории современной Украины.

"А есть еще Румыния, Молдова, определенные территории, где они немного раньше жили. Эту культуру называют Кокутень. Это фактически два крыла одного археологического сообщества. Это нереально давно", - отмечает Чебанюк.

Как трипольцы оказались на территории Украины

Археологи выяснили, что появление трипольцев на территории современной Украины связано с миграцией ранних земледельцев.

"Они шли с Ближнего Востока и Восточной Анатолии в поисках лучших условий для жизни, плодородной земли и достаточного количества воды. Так, примерно 8,5 тысяч лет назад эти земледельцы пришли на Балканы. А еще через тысячу лет зашли в Румынию. Затем перешли Днестр и по притокам вышли на Буг и современное лесостепное правобережье Украины", - говорится в видео.

Именно украинский археолог Викентий Хвойка в 1897 году впервые открыл артефакты неизвестной культуры возле села Триполье Киевской области, благодаря чему она и получила свое название.

Тальянки, Легедзино - самое большое поселение на планете

По словам Владислава Чебанюка, археологи подтвердили, что трипольское поселение в районе сел Тальянки и Легедзино - самое большое из всех известных на планете для того времени.

"Самое большое поселение в мире до исторического периода истории человечества, то есть до города, до цивилизации, до Месопотамии, до Египта. Они сконцентрированы вот здесь возле Умани... И да, это самое большое поселение в мире. На всей планете. Здесь у нас в Украине, в Черкасской области", - отмечает он.

Можно ли назвать его настоящим городом

Несмотря на масштаб, археологи дискутируют, можно ли считать трипольские поселения полноценными городами.

"Есть много вопросов к тому, что это было. Были ли это просто огромные села? Или это уже там какие-то признаки города? Ну, скорее всего, больше нет, чем да. Хотя это действительно огромные поселения по площадям, по количеству зданий, по количеству жителей в них, по тому, что это спланированные поселения, а не хаотично, как села, соответственно, какие-то там речушки яркие, вытянутые, застроенные. Здесь есть четкий план. Но много чего нет, что характеризует именно город. Но в любом случае за лет 500-700 до возникновения первых городов в Месопотамии, Номов, здесь уже появились гигантские поселения. Впервые люди в своей истории собирались такими огромными коллективами, на уровне 10 тысяч человек. И они организовывали там свою жизнь. Это невероятно. Около 6 тысяч лет назад такое количество людей живет в одном месте. И они могут себя прокормить, они могут организовать свою жизнь. Они там не поубивали друг друга. Они как-то это структурировали. Кто-то этим всем, наверное, где-то руководил. Какие-то формы были. К сожалению, дописьменный период истории. Мы не имеем ни одного письменного источника об этом времени. Даже не в то, а значительно позже. Поэтому, так как я говорил, что только археология является основным источником для информации о том времени", - указывает директор Государственного заповедника трипольской культуры Владислав Чебанюк.

О персоне: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

