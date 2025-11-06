Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь

Юрий Берендий
6 ноября 2025, 04:47
49
Мало кто знает, что самое большое поселение в мире находилось именно в Украине - и оно хранит тайны невероятной трипольской цивилизации.
Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь
Самый большой город в мире - где в Украине было самое большое поселение мира / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Где находится самое большое поселение в мире
  • Чем известны трипольцы
  • Где жили трипольцы

Мало кто знает, что самое большое поселение в мире 6 тысяч лет назад было расположено не в Египте или Месопотамии, а именно в Украине, на нынешней Черкасщине. Об этом в видео на YouTube рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

видео дня

Главред выяснил, где самый большой город трипольцев.

Самый большой город мира

Как рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов, в селе Легедзино в Черкасской области археологи открыли самое большое трипольское поселение на планете.

"Друзья, сейчас я нахожусь в селе Легедзино Черкасской области, где когда-то прямо на этом поле было найдено самое большое поселение трипольцев в мире", - указал он.

По словам Галимова, трипольская культура - это одно из самых загадочных явлений в истории человечества.

"Я думаю, что вы много слышали о трипольской культуре, о людях, которые жили на территории Украины 4-6 тысяч лет назад. Вокруг трипольской культуры ходят много легенд и мифов. К примеру, что трипольцы носили вышитую одежду изо льна, когда люди из племен вокруг надевали звериные кожи. Также есть легенда, что якобы трипольцы первые на планете Земля изобрели колесо. Ну и то, что украинцы происходят как раз от трипольцев", - говорится в видео.

Смотрите видео о трипольской культуре:

Археологические раскопки Легедзино

Первые масштабные раскопки в Легедзино начались еще в начале 1980-х годов.

"Несколько десятилетий назад, в самом начале 80-х, это поле было ареной масштабных раскопок. Археологам впервые удалось найти на этих территориях такое огромное человеческое поселение времен энеолита", - сказал Галимов.

Тогда исследователи открыли несколько жилищ, спрятанных под слоем чернозема, и за следующие 40 лет раскопали еще почти 60 домов.

"Другие - более двух тысяч - до сих пор под землей. Во время полномасштабного вторжения раскопки остановились полностью. Но и то, что исследователям уже удалось найти, до сих пор заставляет научный мир искать разгадки многих тайн трипольцев", - добавляет он.

Как выглядели трипольские поселения

Директор Государственного заповедника трипольской культуры Владислав Чебанюк пояснил, что визуально здания, воссозданные на территории заповедника, - это реконструкция жилья трипольцев.

"Да, это воссозданное трипольское жилье, потому что иногда люди спрашивают, сохранилась ли это хата с тех времен, или вы ее построили. Я даже так иногда уже и привык, а сначала думал: как 6 тысяч лет - как она может сохраниться здесь?", - иронизирует исследователь.

Насколько древняя была трипольская цивилизация

Чтобы осознать масштаб этой культуры, достаточно сравнить ее с другими древними цивилизациями.

"Для начала, речь идет о людях, которые жили на этом месте 6 тысяч лет назад. Чтобы понять, насколько это давно, представьте, что первую пирамиду в Египте построят только через тысячу лет после этого трипольского поселения. А Стоунхендж появится еще на две тысячи лет позже", - сказал Галимов.

Чебанюк добавляет, что трипольцы жили в течение двух тысяч лет на территории современной Украины.

"А есть еще Румыния, Молдова, определенные территории, где они немного раньше жили. Эту культуру называют Кокутень. Это фактически два крыла одного археологического сообщества. Это нереально давно", - отмечает Чебанюк.

Как трипольцы оказались на территории Украины

Археологи выяснили, что появление трипольцев на территории современной Украины связано с миграцией ранних земледельцев.

"Они шли с Ближнего Востока и Восточной Анатолии в поисках лучших условий для жизни, плодородной земли и достаточного количества воды. Так, примерно 8,5 тысяч лет назад эти земледельцы пришли на Балканы. А еще через тысячу лет зашли в Румынию. Затем перешли Днестр и по притокам вышли на Буг и современное лесостепное правобережье Украины", - говорится в видео.

Именно украинский археолог Викентий Хвойка в 1897 году впервые открыл артефакты неизвестной культуры возле села Триполье Киевской области, благодаря чему она и получила свое название.

Тальянки, Легедзино - самое большое поселение на планете

По словам Владислава Чебанюка, археологи подтвердили, что трипольское поселение в районе сел Тальянки и Легедзино - самое большое из всех известных на планете для того времени.

"Самое большое поселение в мире до исторического периода истории человечества, то есть до города, до цивилизации, до Месопотамии, до Египта. Они сконцентрированы вот здесь возле Умани... И да, это самое большое поселение в мире. На всей планете. Здесь у нас в Украине, в Черкасской области", - отмечает он.

Можно ли назвать его настоящим городом

Несмотря на масштаб, археологи дискутируют, можно ли считать трипольские поселения полноценными городами.

"Есть много вопросов к тому, что это было. Были ли это просто огромные села? Или это уже там какие-то признаки города? Ну, скорее всего, больше нет, чем да. Хотя это действительно огромные поселения по площадям, по количеству зданий, по количеству жителей в них, по тому, что это спланированные поселения, а не хаотично, как села, соответственно, какие-то там речушки яркие, вытянутые, застроенные. Здесь есть четкий план. Но много чего нет, что характеризует именно город. Но в любом случае за лет 500-700 до возникновения первых городов в Месопотамии, Номов, здесь уже появились гигантские поселения. Впервые люди в своей истории собирались такими огромными коллективами, на уровне 10 тысяч человек. И они организовывали там свою жизнь. Это невероятно. Около 6 тысяч лет назад такое количество людей живет в одном месте. И они могут себя прокормить, они могут организовать свою жизнь. Они там не поубивали друг друга. Они как-то это структурировали. Кто-то этим всем, наверное, где-то руководил. Какие-то формы были. К сожалению, дописьменный период истории. Мы не имеем ни одного письменного источника об этом времени. Даже не в то, а значительно позже. Поэтому, так как я говорил, что только археология является основным источником для информации о том времени", - указывает директор Государственного заповедника трипольской культуры Владислав Чебанюк.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов - украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черкассы Умань Черкасская область Новости Черкассы новости Умани История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

01:42Война
ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городе

ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городе

22:18Фронт
"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

21:10Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: найдите 2 отличия на картинках ведьмы на метле за 11 секунд

Тест на IQ: найдите 2 отличия на картинках ведьмы на метле за 11 секунд

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери

Китайский гороскоп на завтра 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери

Украинские города могут остаться без отопления: гражданам советуют иметь план "Б"

Украинские города могут остаться без отопления: гражданам советуют иметь план "Б"

Гороскоп на завтра 6 ноября: Стрельцы сорвут куш, Водолеям - большой успех

Гороскоп на завтра 6 ноября: Стрельцы сорвут куш, Водолеям - большой успех

Последние новости

05:26

Как протирать листья комнатных растений, чтобы они блестели: бабушкин метод

05:00

Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

04:47

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперьВидео

04:19

Популярный лайфхак оказался вредным: названы три вещи, которые нельзя мыть уксусомВидео

03:34

Владельцев автомобилей из США начали массово штрафовать - в чем причина

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
02:48

У трех знаков зодиака скоро будут бабочки в животе: кого ждет счастье

02:15

Солнце уничтожит Землю: раскрыт пугающий сценарий гибели человечества

01:42

Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

01:30

Звезда "Людей Икс" едет развлекать россиян - детали

Реклама
01:14

Поставила точку: чем закончился скандал с Okay Eva и брендом Bazhane

00:52

Дедова хитрость для урожая: что сделать с кукурузной ботвой осеньюВидео

05 ноября, среда
23:31

Впервые за 70 лет: крупная страна планирует дебютировать на Евровидении-2026

23:28

Заправка "под завязку": эксперт раскрыл последствия популярной привычки водителей

23:25

Как заставить Китай отказаться от российской нефти: назван главный аргументВидео

23:02

Почему кот бесится, если закрыть дверь - истинная причина удивит многихВидео

22:40

Промоутер раскрыл условия боя Усика с Уордли: подробности

22:28

РФ массированно бьет по Украине: раскрыты цели новых ударов

22:18

ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городеВидео

22:04

Кабмин утвердил "Зимнюю поддержку": Свириденко объяснила, кто получит 6500 грн

21:50

"С разными целями": получают ли участницы "Холостяка" гонорары

Реклама
21:31

Китай рассматривает замену Путину: назван вероятный преемник

21:10

"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

20:48

Потап взялся за старое и сделал ошеломляющее признание

20:29

Состоит из более 2 000 уникальных слов: как звучит самое длинное имя в мире

20:27

Плита больше не нужна: как приготовить идеальную яичницу без сковородки

19:54

Завтра свет снова будут выключать: Укрэнерго обнародовало новые графики на 6 ноября

19:36

Водителям рекомендуют наносить крем для бритья на стекло в ноябре: что произошло

19:28

"США готовы разыграть ядерный сценарий": Розумный об ответе Трампа на шантаж РФ

19:25

ТЦК "задержали" охранника Анджелины Джоли - появилась реакция военных

19:16

10 тысяч военных КНДР переброшены в РФ: в разведке назвали их главную миссию

19:10

Покровск и Купянск: что нужно знать о ситуации на фронтемнение

19:04

Российские элиты могут выступить против войны только при одном условии - Тука

18:49

Цены на молочку набирают обороты: сколько уже стоят популярные продукты

18:26

"Свою задачу Покровск выполнил": в ВСУ ответили на вопрос об отступлении

18:14

Достаточно одного литра: какой антифриз может легко "убить" двигатель автоВидео

18:10

Без утюга, батареи и сушилки: как за 7 минут высушить одежду зимой

18:01

Когда Украина перейдет с копеек на шаги - в НБУ назвали конкретный срок

17:38

Решение по Покровску принято: "Флеш" раскрыл позицию руководства Украины

17:27

Угроза окружения Покровска: генерал раскрыл главную задачу спецназа ГУР

17:10

Анджелина Джоли неожиданно приехала в Херсон - что она делалаВидео

Реклама
17:03

Враг продвинулся сразу в трех областях Украины: DeepState раскрыл детали

17:01

Интересный тест на IQ: попробуйте найти три отличия на фото за 19 секунд

16:51

Были ли ваши предки родом из Греции: фамилия раскроет истинные корни

16:50

Путин отдал приказ "немедленно" готовиться к ядерным испытаниям - куда запустят бомбу

16:42

Какие дрова можно брать в лесу: что разрешено, а что грозит штрафом

16:34

Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026: астрологический прогноз и советы

16:30

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

16:28

На Луне произошли две яркие вспышки - что происходит и есть ли угроза

16:24

Риск отключения отопления: украинцев предупредили об угрозе эвакуации из городов

15:55

Отдают почти даром: в Украине обвалилась цена на базовый продукт

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять