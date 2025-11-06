Говорить 'б/у' - грубая ошибка: как правильно на украинском называть такие вещи

Вы узнаете:
- Что означает слово "б/у"
- Как его можно заменить
Покупая вещи на вторичном рынке, часто можно встретить сокращение "б/у", которое означает, что вещь бэушная. Однако, оказывается, в украинском языке такой аббревиатуры нет.
Главред решил разобраться, как сказать на украинском "речі б/у".
Почему говорят "б/у" вещи
Автор канала tryzub_educate в своем видео рассказала, что говорить "б/у" не стоит.
По ее словам, многие считают, что "б/у" означает "бувший у використанні", но этот вариант неправильный.
"Забудьте слово "бувший". Такого слова в украинском языке нет", - подчеркнула она.
Чем можно заменить "б/у"
Автор говорит, что правильно говорить "вживаний".
Также можно использовать фразы "уживаний товар", "уживаний речі". Кроме того, стоит помнить, что в украинском языке нет аббревиатуры для этих словосочетаний.
Что можно сказать вместо "б/у" - видео:
@tryzub_educate Лайфхаки, инсайты и советы по эффективной подготовке к НМТ по истории Украины и украинскому языку уже на странице "Империя ВНО"! Меня зовут Диана, и в свое время я сдала ВНО на 199 баллов дважды без репетиторов, и уже более 7 лет я учу этому других! #украина#украинский язык#репетитор#историяукраины#империязно#нмт#нмт2024♬ оригинальный звук - tryzub_educate
Ранее мы также рассказывали, какой украинский аналог имеет слово "искрометный". Переводя это слово на украинский, следует учитывать не только прямое значение, но и контекст.
Также вы можете узнать, что на самом деле означает слово "наглый". Оказывается, все понимают его неправильно.
Читайте также:
- Были ли ваши предки родом из Греции: фамилия раскроет истинные корни
- Состоит из более 2 000 уникальных слов: как звучит самое длинное имя в мире
- Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь
Об источнике: tryzub_educate
tryzub_educate - канал в TikTok. Его автором является Диана - историк, юрист и этноблогер. Она разрушает различные мифы и создает интересные и познавательные видео об украинской истории, культуре, языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред