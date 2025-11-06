Говорить 'б/у' - грубая ошибка: как правильно на украинском называть такие вещи

"Б/у" - это русская аббревиатура, дословно означающая "бывший в употреблении".

Покупая вещи на вторичном рынке, часто можно встретить сокращение "б/у", которое означает, что вещь бэушная. Однако, оказывается, в украинском языке такой аббревиатуры нет.

Главред решил разобраться, как сказать на украинском "речі б/у".

Почему говорят "б/у" вещи

Автор канала tryzub_educate в своем видео рассказала, что говорить "б/у" не стоит.

По ее словам, многие считают, что "б/у" означает "бувший у використанні", но этот вариант неправильный.

"Забудьте слово "бувший". Такого слова в украинском языке нет", - подчеркнула она.

Чем можно заменить "б/у"

Автор говорит, что правильно говорить "вживаний".

Также можно использовать фразы "уживаний товар", "уживаний речі". Кроме того, стоит помнить, что в украинском языке нет аббревиатуры для этих словосочетаний.

Об источнике: tryzub_educate tryzub_educate - канал в TikTok. Его автором является Диана - историк, юрист и этноблогер. Она разрушает различные мифы и создает интересные и познавательные видео об украинской истории, культуре, языке.

