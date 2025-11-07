Как по-украински сказать 'собутыльник' - правильные варианты знают единицы

Вы узнаете:
- Как правильно сказать на украинском "собутыльник"
- Какие точные украинские соответствия имеет это слово
- Что означает выражение "чоповий брат"
Украинцы нередко употребляют слово "собутыльник", когда говорят о человеке, с которым вместе пьют алкоголь. Однако это - заимствование из русского языка, которое не относится к украинскому.
Украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok поделилась подборкой точных украинских соответствий к слову "собутыльник".
По ее словам, существует "море" переводов к этому слову. В зависимости от контекста, можно употреблять такие варианты, как:
- почаркІвець,
- сучАрник,
- супиЯк,
- співпляшкАр,
- горілчАний брат,
- товАриш по чАрці,
- побратИм по чарчИні.
А еще, как добавила Хмельницкая, существует хорошее выражение "чоповый брат". Оно происходит от слова "чип" - деревянная пробка, которой закупоривают бутылки.
Как на украинском сказать "собутыльник" - видео:
@vikakhmelnytska#українськамова#українська#всебудесонце#гумор#барвистаукраїнська#скажиукраїнською♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
Как сообщал Главред, в украинском языке палец, на котором носят обручальное кольцо, неправильно называть "безымянным" - это калька с русского. На самом деле существует немало живописных названий.
Также украинцы часто пытаются усилить благодарность, говоря "большое спасибо", однако такое выражение является неправильным. Глагол "дякую" не сочетается с прилагательными.
Кроме этого, на украинском неправильно поздравлять "з прошедшим днем рождения", поскольку это калька с русского языка. Как объясняет языковед Рами Аль Шаер, некорректными являются и другие подобные формы: "з колишнім", "з пройшовшим".
О персоне: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичных выступлений. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучки - ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.
