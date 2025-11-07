Как по-украински сказать 'собутыльник' - правильные варианты знают единицы

Украинский язык имеет немало колоритных слов, которыми можно заменить русинизм "собутыльник".

Как правильно сказать на украинском "собутыльник" / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как правильно сказать на украинском "собутыльник"

Какие точные украинские соответствия имеет это слово

Что означает выражение "чоповий брат"

Украинцы нередко употребляют слово "собутыльник", когда говорят о человеке, с которым вместе пьют алкоголь. Однако это - заимствование из русского языка, которое не относится к украинскому.

Украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в своем видео в TikTok поделилась подборкой точных украинских соответствий к слову "собутыльник".

По ее словам, существует "море" переводов к этому слову. В зависимости от контекста, можно употреблять такие варианты, как:

почаркІвець,

сучАрник,

супиЯк,

співпляшкАр,

горілчАний брат,

товАриш по чАрці,

побратИм по чарчИні.

А еще, как добавила Хмельницкая, существует хорошее выражение "чоповый брат". Оно происходит от слова "чип" - деревянная пробка, которой закупоривают бутылки.

Как на украинском сказать "собутыльник" - видео:

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичных выступлений. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучки - ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

