Как по-украински называется 'безымянный' палец - ответ мало кто знает

Название "безымянный" палец является прямой калькой из русского языка.

В украинском языке часто палец, на котором носят обручальное кольцо, называют "безымянным". Однако такое название не является исконно украинским, а калькой с русского. На самом деле в украинском языке существует немало правильных и даже очень живописных названий "безымянного" пальца.

В своем видео в TikTok рассказал музыкант и журналист Рами Аль Шаер отметил, что, углубившись в языковые источники, он не нашел объяснения, почему именно этот палец остался "без имени". Зато обнаружил большое количество украинских соответствий.

По его словам, самое распространенное название "безымянного пальца" - подмизинный. Это слово имеет упоминания в украинской литературе. Например, Семен Скляренко в романе "Карпаты" писал: "Руки епископа цепко держались за поручни кресла, на подмизинных пальцах рук сверкали золотые перстни".

Однако "подмизинный" - не единственный возможный вариант. В украинском языке существуют и более образные названия: обручковый палец или перстневый. Они связаны с традицией носить на этом пальце обручальное кольцо.

Кроме того, в старых словарях и диалектах встречаются и другие, редкие, но интересные названия: надмизинный, примизинный, кризенец и примизинец.

О персоне: Рами Аль Шайер Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

