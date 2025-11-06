Как по-украински называется 'безымянный' палец - ответ мало кто знает

Вы узнаете:
- Является ли слово "безымянный" украинским
- Какие настоящие украинские названия имеет этот палец
- Какие редкие и диалектные варианты названий "безымянного" пальца
В украинском языке часто палец, на котором носят обручальное кольцо, называют "безымянным". Однако такое название не является исконно украинским, а калькой с русского. На самом деле в украинском языке существует немало правильных и даже очень живописных названий "безымянного" пальца.
В своем видео в TikTok рассказал музыкант и журналист Рами Аль Шаер отметил, что, углубившись в языковые источники, он не нашел объяснения, почему именно этот палец остался "без имени". Зато обнаружил большое количество украинских соответствий.
По его словам, самое распространенное название "безымянного пальца" - подмизинный. Это слово имеет упоминания в украинской литературе. Например, Семен Скляренко в романе "Карпаты" писал: "Руки епископа цепко держались за поручни кресла, на подмизинных пальцах рук сверкали золотые перстни".
Однако "подмизинный" - не единственный возможный вариант. В украинском языке существуют и более образные названия: обручковый палец или перстневый. Они связаны с традицией носить на этом пальце обручальное кольцо.
Кроме того, в старых словарях и диалектах встречаются и другие, редкие, но интересные названия: надмизинный, примизинный, кризенец и примизинец.
Как по-украински называется "безымянный" палец - видео:
Как правильно говорить на украинском - материалы по теме
Как сообщал Главред, украинцы часто пытаются усилить благодарность, добавляя прилагательные вроде "большое спасибо", однако такое выражение является неправильным. Глагол "дякую" не сочетается с прилагательными, поэтому подобные конструкции звучат неестественно.
Кроме того, на украинском языке неправильно говорить "з прошедшим днем рождения", поскольку это калька с русского. Как объясняет Рами Аль Шаер, так же некорректны варианты "з колишнім" или "з пройшовшим".
Кроме этого, следует помнить, что слово "холостяк" заимствовано из русского языка и попало в украинские словари только в 1930-х годах, в период советской русификации. На это обращает внимание музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер.
Читайте также:
- Были ли ваши предки родом из Греции: фамилия раскроет истинные корни
- Состоит из более 2 000 уникальных слов: как звучит самое длинное имя в мире
- Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперь
О персоне: Рами Аль Шайер
Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка.
Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств.
Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред