Были ли ваши предки родом из Греции: фамилия раскроет истинные корни

Фамилии греческого происхождения могут казаться странными.

https://glavred.info/culture/byli-li-vashi-predki-rodom-iz-grecii-familiya-raskroet-istinnye-korni-10712648.html Ссылка скопирована

Фамилии, которые имеют греческие корни / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие фамилии пришли в Украину из Греции

Сколько украинцев их носят

Многие украинцы интересуются происхождением своей фамилии. Иногда даже случается так, что родовое имя может быть связано с Грецией. Все потому, что фамилии на территории Украины образовывались из-за влияния различных культур.

Главред решил разобраться, какие фамилии имеют греческие корни.

видео дня

Какие украинские фамилии имеют греческое происхождение

Языковед Юлиан Редько в своей книге "Современные украинские фамилии" рассказывает, что в Украине до сих пор есть несколько фамилий, которые пришли к нам из Древней Греции.

По его словам, большинство фамилий греческого происхождения могут казаться странными из-за своего звучания и значения.

Фамилии греческого происхождения:

Волониц

Эта фамилия трактуется как "вязальная спица". Не исключено, что в древности ее владельцы любили заниматься рукоделием. В Украине сейчас проживает 19 человек с таким родовым именем.

Куркчи

Данное родовое имя дословно переводится как "меховой", поэтому предки могли быть связаны с обработкой меха. Известно о 336 украинцах с такой фамилией. Она упоминается среди репрессированных.

Ахбаш

Фамилия происходит от греческого слова, которое означает "светловолосый". Сейчас в Украине насчитывается 70 носителей этой фамилии. Данное родовое имя также упоминается среди репрессированных.

Киор

Такое родовое имя переводится как "слепой". Его носителями являются 390 украинцев. Что интересно, фамилия также упоминается среди репрессированных.

Балабан

Фамилия Балабан переводится как "огромный". Вероятно, предки давали эту фамилию крепким и коренастым людям. Ее считают наиболее распространенной, ведь известно о 4047 носителях. Кроме того, фамилия Балабан упоминается среди шляхты Речи Посполитой, православного духовенства, репрессированных.

Ранее мы также рассказывали, какие украинские фамилии имеют испанские корни. Оказывается, в Украине есть довольно много иностранных фамилий.

Вы также можете узнать, какие фамилии выдают повстанческое происхождение. По ним можно узнать, были ли в роду гайдамаки и опрышки.

Читайте также:

О персоне: Юлиан Редько Юлиан Константинович Редько - украинский языковед, специалист по украинской антропонимии, писатель и переводчик. Доктор филологических наук (1969), почетный член Научного общества имени Шевченко. Главные труды Юлиана Редько - это исследования, посвященные структуре и происхождению украинских фамилий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред