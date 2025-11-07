Укр
Один на все море: почему только Змеиный стал настоящим островом

Марина Иваненко
7 ноября 2025, 19:35
45
Древний океан, пресное озеро и мифический потоп - все это часть истории Черного моря. Почему оно осталось без островов и какие тайны скрывает дно.
Куда исчезли острова Черного моря?
Куда исчезли острова Черного моря? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Чем Черное море отличается от других морей
  • Почему в Черном море так мало островов

Черное море значительно отличается от всех крупных водоемов планеты не только своим уникальным составом, но и разительным дефицитом суши посреди акватории. Если соседние Средиземное и Эгейское моря усеяны тысячами островов, то в Черном море их катастрофически не хватает. Все объясняется его необычной и бурной геологической биографией, соединившей историю древнего океана, пресноводного озера, глубоководной котловины и одной из крупнейших водных катастроф в истории Европы.

Исследования показывают, что большинство потенциальных островов были или не сформированы, или "отшлифованы" природой, или же похоронены под толщей воды после события, которое некоторые ученые сравнивают с мифом о Всемирном потопе. Главред расскажет более подробно.

видео дня

Песок вместо камней

Анализ Черноморского бассейна показывает, что большинство его так называемых "островов" на самом деле являются изменчивыми песчаными образованиями. Это удлиненные песчаные полуострова, известные как косы - характерная черта как Черного, так и Азовского морей.

Более того, даже самые большие здешние острова когда-то были именно такими косами, которые впоследствии отделились от материка под действием волн. Считать эти неустойчивые песчаные насыпи за полноценные острова несправедливо.

Единственное настоящее исключение среди песчаной массы - остров Змеиный. Его площадь составляет всего 21 гектар, однако он является настоящей каменной крепостью в море. Его геологическая устойчивость имела такое стратегическое значение, что Румыния в свое время даже не признавала его островом, а лишь скалой.

Причина - в правовых последствиях: остров определяет границы исключительной экономической зоны и шельфа, богатого нефтью и природным газом. По международному праву главное отличие между островом и скалой заключается в возможности поддерживать на нем человеческую жизнь. И в этом случае - такая возможность впоследствии была подтверждена.

В целом ни один "нормальный" черноморско-азовский остров (если не учитывать косы) не превышает даже одного квадратного километра. Единственное действительно большое образование - полуостров Крым, который отделяет от материка лишь тонкий Перекопский перешеек. Он неоднократно погружался под волны, временно превращая Крым в полноценный остров.

Видео о том, почему в Черном море так мало островов можно посмотреть здесь:

Потоп или постепенное заполнение

Главная причина нехватки островов - периодическая смена статуса Черного моря. Оно не раз становилось пресноводным озером, а затем снова соединялось с Мировым океаном через Босфорский пролив.

Самый известный и, вероятно, самый катастрофический переход произошел около 7000 лет назад. Существует гипотеза, что тогда массивное землетрясение вызвало прорыв естественной дамбы в районе Босфора. Из-за этого средиземноморские воды хлынули в тогдашнее пресноводное Черное озеро, уровень которого был значительно ниже уровня океана.

Это могло привести к заполнению бассейна до современного уровня за считанные недели или даже дни - и, как считают некоторые исследователи, могло стать первоосновой мифов о Великом потопе.

Впрочем, большинство ученых не нашли достаточных доказательств в пользу такого стремительного сценария. Скорее всего, заполнение происходило постепенно, с поднятием воды с обеих сторон, что привело к затоплению низменных прибрежных территорий. Именно они могли бы стать островами, если бы уровень моря повышался медленнее.

Тектоника против островов

Черное и Средиземное моря являются остатками древнего океана Тетис, зажатого между Африканской и Евразийской плитами.

Средиземное море лежит на активном схождении литосферных плит, где постоянно происходят горообразование, вулканизм и эрозия. Именно это способствовало появлению множества островов, часто вулканического происхождения.

Черное море тоже находится на этих "тектонических швах", о чем свидетельствуют современные землетрясения, однако здесь процессы происходили гораздо спокойнее. Из-за этого в море нет действующих вулканов и островов вулканического происхождения.

Строение дна также играет роль: около трети площади занимает континентальный шельф - мелкое, пологое подводное продолжение материка с минимальными неровностями. Остальное - это глубокая удлиненная котловина с крутыми склонами, что является остатком глубокой части Тетиса.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Андрей Василенко

Андрей Василенко - популярный украинских YouTube блогер, по специальности - учитель географии. Блогер регулярно освещает интересные темы о географии и административном устройстве Украины, предлагая аудитории новый взгляд на систему развития городов и регионов Украины. Аудитория его проекта - более 30 тысяч пользователей.

