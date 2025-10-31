Одной страной Европы правят сразу три президента - как так случилось

Три президента этой страны представляют основные этнические группы.

Босния и Герцеговина - страна, где переплелись разные культуры и истории, создав уникальную мозаику. В стране солнце восходит над мечетями и католическими костелами, а кофе варят так, что он не уступает турецкому. Край одновременно является Балканами, Востоком и Европой.

Главред узнал, почему в Боснии и Герцеговине сразу три президента.

Почему в Боснии и Герцеговине три президента

Уникальная политическая система страны предусматривает наличие сразу трех президентов, пишет OHR. Это "тройственное президентство" возникло после мирного соглашения, завершившего войну. Оно обеспечивает разделение власти между тремя основными этническими группами: боснийцами-мусульманами, сербами и хорватами-католиками.

Как происходит ротация президентов

С 1995 года в стране избирают Президиум, который состоит из трех членов - по одному от каждой этнической общности. Система предусматривает ротацию председателя Президиума каждые 8 месяцев среди трех членов.

Такой подход был выбран для того, чтобы избежать доминирования одной этнической группы над другими и уменьшить внутренние конфликты. Хотя эта модель не является идеальной, пока она считается оптимальной для мультикультурного государства.

Какой город Европы является самым бюджетным для путешествий

В 2024 году Сараево признали самым бюджетным городом Европы для путешествий. Цены в городе приятно удивляют, а посетителям предлагают яркие культурные впечатления. На одной локации можно увидеть католическую церковь, мечеть, синагогу и православную церковь.

Что обязательно увидеть в Боснии и Герцеговине

Эксперты Lonely Planet советуют туристам не ограничиваться только столицей, ведь страна богата природными и историческими достопримечательностями:

путешествие на поезде между Мостаром и Сараево через каньон реки Неретва и каменные горы;

рафтинг по Неретве;

прогулки по османскому кварталу в Сараево - сердцу города;

посещение Старого моста Мостара, построенного по приказу султана Сулеймана Великолепного, разрушенного во время войны и восстановленного с использованием техник 16 века;

попробовать традиционную кухню: долмы, чевапи, бурек и питу.

Исследовать все уголки страны невозможно за один день - понадобятся недели, чтобы почувствовать атмосферу Балкан, попробовать местные блюда, увидеть архитектурные шедевры и почувствовать гостеприимство местных жителей. Босния и Герцеговина - это страна, где прошлое и современное переплетаются так органично, что каждый турист найдет что-то для себя.

