Без улыбки не выговоришь: украинская фамилия, которая звучит как мат

Ученые открыли забавную украинскую фамилию / Коллаж: Главред, фото pexels, pixabay

В Украине есть много интересных и забавных фамилий, одна из них - Йобко. Эту фамилию можно услышать в основном в западных регионах. Об этом свидетельствуют данные портала "Родные".

На сегодня фамилию Йобко носят только 8 человек. Все они проживают в Мостиском районе Львовской области. Самые распространенные имена среди них - Александра и Степан.

Интересно, что несмотря на свое довольно забавное звучание, родовое имя не имеет точных данных о происхождении. Однако у ученых все же есть несколько мнений по этому поводу.

Известно, что суффикс -ко, который имеет фамилию, точно указывает на то, что образовалось оно скорее всего в Украине. Но другая часть "Йоб" может быть, как прозвищем, которое впоследствии превратилось в фамилию, так и видоизмененной формой имени.

Кроме этого, не стоит отбрасывать географические факторы. Львовская область граничит с Польшей, поэтому не исключено, что фамилия Йобко могла прийти именно от соседней страны. К тому же, в Польше есть очень похожее по звучанию родовое имя - Jobko.

Другие похожие фамилии, например Йобак и Йобда, встречаются в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Также в Украине есть фамилии, которые указывают на состоятельных предков. Известно, что их носили только богачи.

Кстати, ранее Главред рассказывал, как звучит самое длинное имя в мире, состоящее из более 2 000 уникальных слов.

Об источнике: "Родные" "Рідні" - это общество украинских родословщиков. Специалисты фокусируются на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных.

