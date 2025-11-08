Аутентичное название разменной монеты использовалось на украинских землях еще с VII века.

Слово "копейка" не украинское, поэтому Национальный банк Украины инициирует изменение названия разменной монеты. Аутентичный вариант использовался на украинских землях еще с VII века и сохранялся в разные эпохи, включая казачество и времена УНР.

Музыкант и журналист Рами Аль Шаер в своем видео в TikTok рассказал, что слово "копейка" фактически является символом московской оккупации.

"Исследовав историю денежного обращения Украины, мы пришли к неоспоримому выводу, что такое название для разменной монеты как "копейка" фактически является символом московской оккупации. Сегодня украинский народ возвращает себе все, что было несправедливо у него украдено и изуродовано кремлевскими нарративами. Самое время восстановить справедливость и для денежной системы, очистить монетарный суверенитет от малейшего родства с чем-либо московским", - подчеркнул председатель Национального банка Украины Андрей Пышный.

Вместо "копейки" украинцы теперь будут иметь номинал под названием "шаг". Несмотря на то, что слово может показаться похожим на русское, его этимология происходит от древнеукраинского слова "сягати".

Историки подтверждают, что название "шаг" использовалось на территории Украины еще с VII века, было частью украинского денежного счета, а также широко применялось во времена казачества и Украинской Народной Республики.

Слово "шаг" встречается и в украинской литературе, в частности в произведениях Тараса Шевченко, Леси Украинки и других авторов. Существуют даже устойчивые выражения, например "железного шага не иметь" означает совсем ничего не иметь, а "не стоит ломаного шага" - не имеет никакой ценности.

Как сообщал Главред, в современном украинском языке некоторые распространенные выражения оказываются кальками с русского. Например, палец, на котором носят обручальное кольцо, неправильно называть "безымянным" - это прямой перевод с русского.

Также слова "собутыльник" в украинском не существует. Актриса дубляжа и ведущая Виктория Хмельницкая предложила альтернативы.

Кроме того, украинцы часто пытаются усилить благодарность, произнося "велике дякую", однако такое выражение является неправильным. Глагол "дякую" не сочетается с прилагательными.

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Айманович Аль Шаер - украинский музыкант и журналист. Фронтмен группы Бульвар ЛУ. Популяризатор украинского языка. Окончил Киевский национальный университет культуры и искусств. Работает журналистом и редактором на телеканале СТБ.

