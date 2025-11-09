"Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром

Он был не только мудрым, но и жестким политиком. Как Ярослав Мудрый получил власть, создал Софию и одновременно разрушил единство Руси.

Реальные факты и мифы о Ярославе Мудром

Чем запомнилось правление Ярослава Мудрого

Правление Великого князя киевского Ярослава Мудрого (1019-1054) обычно считают "золотым веком" Киевской Руси - временем ее наивысшего культурного и политического расцвета. Его образ вошел в историю как идеал правителя: законодателя, строителя и просветителя. Однако за этим величественным фасадом стоит также фигура жестокого и хитрого политика, который не гнушался братоубийственной войной ради власти. Главред расскажет подробнее.

Мифы о Ярославе Мудром

Миф о большой библиотеке

В легенде говорится, что Ярослав Мудрый забрал самую большую в средневековой Европе библиотеку. На самом деле археологи не находят доказательств ее существования. Вероятнее всего, речь идет о скриптории - мастерской при Софийском соборе, где переписывали книги. Этот миф скорее символизирует большое уважение князя к книжности и образованию.

Миф о "Русской правде" как демократическом кодексе

"Русская правда" была революционной в том, что отменяла кровную месть и заменяла ее денежными штрафами. Однако она не была демократической в современном понимании. Кодекс четко закреплял социальное неравенство: жизнь боярина или киевского мужа оценивалась значительно дороже, чем жизнь смерда. Система стремилась стабилизировать общество, а не сделать всех равными перед законом.

Миф о Ярославе как строителе только Софии

Софийский собор - главное архитектурное достижение Ярослава Мудрого. Однако он был инициатором более широкой архитектурной программы. Целью было превратить Киев во "второй Константинополь". Он также построил Золотые ворота, церкви святой Ирины и святого Георгия, а также другую Софию в Новгороде.

Мифы о власти и политике

Миф о "тесте всей Европы"

Ярослав заключал важные династические браки: его дочери выходили замуж за монархов Франции (Анна Ярославна), Венгрии (Анастасия) и Норвегии (Елизавета). Это существенно повысило международный престиж Руси. Однако утверждение, что он был "тестем всех европейских монархов", - художественное преувеличение, подчеркивающее статус Киева как великой силы.

Миф о "святом при жизни"

Ярослав получил киевский престол только после длительной и кровавой междоусобной войны с братьями, в частности со Святополком. Он был жестким политиком и не останавливался перед устранением конкурентов (например, заключение в тюрьму младшего брата Судислава). Представление о нем как практически безгрешном правителе сформировались позднейшими летописцами.

Миф о творце единства Руси

После утверждения власти Ярослав поделил государство между своими сыновьями, что отражено в его завещании: "Любитесь, брат с братом". Хотя это решение было продиктовано стремлением к стабильности, оно на практике способствовало удельной раздробленности. После смерти князя в 1054 году между сыновьями немедленно началась борьба за власть, приведшая к ослаблению Руси.

Миф о вечном враге степи

Ярослав действительно разгромил печенегов в 1036 году - это была значительная победа. Однако его политика в отношении кочевников была гибкой: он не только воевал, но и заключал союзы с торками и другими племенами степи, привлекая их в свое войско. Его мудрость заключалась в сочетании силы с дипломатией для контроля над степью.

