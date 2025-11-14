Укр
Трудно даже поверить: какие украинские фамилии состоят только из одной буквы

Мария Николишин
14 ноября 2025, 14:51
80
В Украине есть очень необычные и максимально короткие фамилии.
Самые короткие фамилии в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие фамилии состоят из одной буквы
  • Сколько людей их носят

Украинские фамилии очень разнообразны и имеют разную историю происхождения. Родовые имена бывают длинными и короткими, но есть и такие, которые состоят только из одной буквы.

Главред решил разобраться, какие украинские фамилии имеют только одну букву.

Самые короткие украинские фамилии

В генеалогическом обществе "Рідні" рассказывают, что среди необычных украинских фамилий есть такие, которые состоят только из одной буквы. Впрочем, и носителей таких родовых имени в стране достаточно мало.

Украинские фамилии из одной буквы

Є

Носителей фамилии Є в Украине всего 3. Все они проживают на территории Днепропетровской области. Данное родовое имя упоминается среди старшины Гетманщины, православного духовенства, киевского мещанства, репрессированных. Что интересно, по информации из открытых источников, фамилия Є имеет китайское происхождение. Одни из самых известных носителей: шахматист Є Жунгуан, шахматист и шахматный тренер Є Цзянчуань, пловчиха и олимпийская чемпионка Є Шивэнь.

У

Родовое имя У также имеет 3 носителей. Они проживают в Киеве и Симферополе. Что интересно, эта фамилия упоминается среди старшины Гетманщины, православного духовенства, репрессированных.

І

Эту фамилию уже носят 5 украинцев. Они проживают в Киеве, Запорожье и Черкасской области. Это родовое имя также упоминается среди старшины Гетманщины, православного духовенства, репрессированных.

О

Эта фамилия имеет только 2 носителей, проживающих в Донецкой и Запорожской областях. Фамилия О упоминается среди старшины Гетманщины, православного духовенства, киевского мещанства.

Я

Фамилию Я также носят 2 человека. Она зафиксирована в Одессе и Симферополе. Кроме того, такое родовое имя упоминается среди старшины Гетманщины.

Ю

Фамилия Ю считается самой распространенной среди таких необычных родовых имен. Ее владельцами являются 9 украинцев, проживающих в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Херсонской областях. Она упоминается среди старшины Гетманщины, православного духовенства, репрессированных.

Читайте также:

Об источнике: генеалогическое общество "Рідні"

Генеалогическое общество "Рідні" - это общество украинских родословщиков, которое специализируется на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных, сообщается на сайте.

"Рідні" помогает найти информацию о предках в различных архивных источниках. Они предлагают услуги по получению "источниковой справки", которая содержит перечень архивных дел по указанному населенному пункту, а также вычитку архивных дел и изготовление скан-копий необходимых документов (метрических книг, исповедных росписей, ревизских сказок и т.д.).

После завершения исследований общество может помочь с дизайном, широкоформатной печатью и публикацией интерактивного родословного дерева в сети.

