Не стоит даже касаться: в Украине обитает опасный жук

В Украине можно увидеть множество насекомых и жуков. Некоторые из них для всех известны и привычны, а другие - редкие гости. В частности, на наших землях проживает жук, который выделяет опасный яд.
Какой жук выделяет яд
Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в Украине живет ядовитый жук со странным названием - майка.
Он отметил, что его лучше не трогать руками.
Чем опасен жук майка
Мужчина подчеркнул, что в теле майки содержится кантаридин.
"Это сильнодействующее вещество, из-за которого ее иногда сравнивают с ядовитыми насекомыми тропиков. Если взять жука в руки, он может выделить желтоватую жидкость, которая и вызывает ожоги кожи и пузырьки. Поэтому майку голыми руками брать нельзя", - подчеркнул он.
Как выглядит жук майка
Жука легко узнать по коротким надкрыльям, которые не полностью закрывают брюшко, а также по отсутствию задних крыльев - из-за этого насекомое не летает.
"Жизнь маек очень короткая. Одна из самых невероятных вещей у жуков - это их развитие. Самка откладывает тысячи яиц в землю. Личинки, когда вылупляются, очень активны. Они ищут цветы, залезают в них и ждут пчелу. Когда пчела прилетает, личинка цепляется за нее, и летит вместе в улей или гнездо. Там она питается пыльцой и личинками пчел", - подытожил автор видео.
Какого жука не стоит трогать - видео:
