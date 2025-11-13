Не стоит даже касаться: в Украине обитает опасный жук

Известно, что жук выделяет жидкость, которая вызывает ожоги кожи.

Ядовитый жук в Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Какой жук в Украине является ядовитым

Почему его нельзя брать руками

В Украине можно увидеть множество насекомых и жуков. Некоторые из них для всех известны и привычны, а другие - редкие гости. В частности, на наших землях проживает жук, который выделяет опасный яд.

Главред решил разобраться, какой ядовитый жук живет в Украине.

Какой жук выделяет яд

Автор канала Характерник в своем видео рассказал, что в Украине живет ядовитый жук со странным названием - майка.

Он отметил, что его лучше не трогать руками.

Чем опасен жук майка

Мужчина подчеркнул, что в теле майки содержится кантаридин.

"Это сильнодействующее вещество, из-за которого ее иногда сравнивают с ядовитыми насекомыми тропиков. Если взять жука в руки, он может выделить желтоватую жидкость, которая и вызывает ожоги кожи и пузырьки. Поэтому майку голыми руками брать нельзя", - подчеркнул он.

Как выглядит жук майка

Жука легко узнать по коротким надкрыльям, которые не полностью закрывают брюшко, а также по отсутствию задних крыльев - из-за этого насекомое не летает.

"Жизнь маек очень короткая. Одна из самых невероятных вещей у жуков - это их развитие. Самка откладывает тысячи яиц в землю. Личинки, когда вылупляются, очень активны. Они ищут цветы, залезают в них и ждут пчелу. Когда пчела прилетает, личинка цепляется за нее, и летит вместе в улей или гнездо. Там она питается пыльцой и личинками пчел", - подытожил автор видео.

Какого жука не стоит трогать - видео:

Об источнике: канал Характерник на YouTube Характерник - это украиноязычный канал на YouTube. Автор канала рассказывает о различных исторических фактах и делится интересными историями. На данный канал уже подписалось более 11 тысяч пользователей.

