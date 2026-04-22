Какие украинские имена имеют русские корни: их можно услышать каждый день

В Украине существует множество имен, но некоторые из них имеют именно русское происхождение.

Какие формы имен не являются украинскими / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие окончания имен указывают на русские корни

Какие формы имен присущи украинскому языку

Многие популярные украинские имена имеют сокращенную форму, которую часто используют в повседневной жизни. На первый взгляд кажется, что это просто менее официальный вариант, но некоторые из них на самом деле имеют не украинские, а русские корни.

Главред решил разобраться, какие формы украинских имен имеют русское происхождение.

Какие формы имен пришли из России

Сокращенные формы имен очень распространены. Однако, оказывается, что обычный суффикс "-ша", который часто является окончанием некоторых имен, вовсе не украинский, а русский, пишет 24 Канал.

Какие сокращенные имена имеют русское происхождение

Даша (сокращенная форма имени Дария)

Имя Даша имеет русское происхождение именно из-за суффикса "-ша", который не характерен для украинского языка. Вместо можно использовать традиционные формы Даруся или Дарця.

Стоит добавить, что Дария трактуется как "та, что обладает добром" или "победительница". Обладательницы этого имени имеют развитую интуицию и способность быстро адаптироваться к любым изменениям в жизни.

Саша (сокращенная форма имен Александр или Александра)

Саша также имеет русское происхождение из-за суффикса "-ша", в то же время традиционная украинская традиция предлагает формы Олександр, Сашко, Лесь или Олесь.

Что интересно, имя Александр или Александра переводится как "защитник" или "та, что защищает людей". Обладатели этого имени обладают острым умом и умеют находить выход из самых сложных ситуаций.

Миша (сокращенная форма имени Михаил)

В этом имени также присутствует суффикс "-ша", что говорит о русских корнях. В то же время в украинском языке характерны формы Михайлик или Михась.

Кроме того, имя Михаил означает "равный Богу". Обладатели этого имени обычно становятся душой компании благодаря своему умению выслушать и дать мудрый совет.

Ксюша (сокращенная форма имени Ксения)

Сокращенная форма этого имени снова имеет суффикс "-ша", что не является органичным для украинского языка. Украинскими вариантами считаются формы Ксеня или Ксенечка.

Стоит добавить, что имя Ксения означает "гостеприимная" или "иностранка". Обладательницы этого имени обычно очень требовательны к своему окружению, но невероятно преданны близким людям.

Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс". Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года.

