Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Загадочное украинское слово "мжичка": что оно на самом деле означает

Дарья Пшеничник
21 апреля 2026, 16:13
Чаще всего это слово используют, когда речь идет о мелком дожде или мокром снеге, который едва заметно сыпется с неба.
Что означает слово "мжичка"

Вы узнаете:

  • Что означает украинское слово "мжичка"
  • Какие синонимы имеет это слово

видео дня

Едва ощутимый дождь, зависающий в воздухе, имеет в украинском языке собственное название — мжичка. Это слово издавна использовали, чтобы описать мелкие капли, которые не падают, а как будто сеются, создавая впечатление легкой завесы между небом и землей. Именно такую погоду часто упоминали украинские писатели, когда хотели передать атмосферу осенней тишины или зимней сырости, пишет Oboz.ua.

По толкованию словарей, мжичка — это мелкий, густой дождь или морось, насыщающая воздух влагой. В литературе она стала художественным приемом для создания настроения:

  • "Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою", — писал Михаил Коцюбинский, создавая настроение меланхолии.
  • Юрий Смолич отмечал: "Дощ у цю хвилину майже припинився, сіялася лише мжичка, заснувавши дрібною сіткою далеку перспективу вулиці".
  • В произведениях Олеся Козаченко встречаем описание "уїдливої сизої мжички", которая покрывает одежду пылью и оседает инеем.

Происхождение слова

Этимология слова "мжичка" уходит корнями в праславянские времена. Оно происходит от глагола "мжити" — "мрячити", "затягати хмарами". Родственные формы встречаются в польском (mżyć), белорусском (імжэць), чешском (mžíti) и даже древнеисландском (mugga). Все они передают один и тот же образ — легкую, почти невидимую влагу, окутывающую пространство.

Грамматика и правописание

Слово мжичка относится к существительным женского рода и имеет характерные чередования согласных в дательном и местном падежах: мжичці, на мжичці. Это важно помнить, ведь именно такие мелкие детали формируют грамотную речь.

Синонимы, раскрывающие оттенки погоды

Украинский язык предлагает целую палитру слов, близких по значению к "мжичка":

  • мряка — влажная, туманная погода;
  • мжиця — мелкий дождь;
  • сльота — мокрая, неприятная погода;
  • імла— туман или дымка;
  • паморока — легкий туман;
  • курище — мелкие частицы, зависающие в воздухе.

Каждое из этих слов придает свой оттенок описанию природы, позволяя точнее передать атмосферу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык культура
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять