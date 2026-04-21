Загадочное украинское слово "мжичка": что оно на самом деле означает

Чаще всего это слово используют, когда речь идет о мелком дожде или мокром снеге, который едва заметно сыпется с неба.

Что означает украинское слово "мжичка"

Что означает украинское слово "мжичка"

Едва ощутимый дождь, зависающий в воздухе, имеет в украинском языке собственное название — мжичка. Это слово издавна использовали, чтобы описать мелкие капли, которые не падают, а как будто сеются, создавая впечатление легкой завесы между небом и землей. Именно такую погоду часто упоминали украинские писатели, когда хотели передать атмосферу осенней тишины или зимней сырости, пишет Oboz.ua.

По толкованию словарей, мжичка — это мелкий, густой дождь или морось, насыщающая воздух влагой. В литературе она стала художественным приемом для создания настроения:

"Сірий осінній ранок куривсь дрібною мжичкою", — писал Михаил Коцюбинский, создавая настроение меланхолии.

Юрий Смолич отмечал: "Дощ у цю хвилину майже припинився, сіялася лише мжичка, заснувавши дрібною сіткою далеку перспективу вулиці".

В произведениях Олеся Козаченко встречаем описание "уїдливої сизої мжички", которая покрывает одежду пылью и оседает инеем.

Происхождение слова

Этимология слова "мжичка" уходит корнями в праславянские времена. Оно происходит от глагола "мжити" — "мрячити", "затягати хмарами". Родственные формы встречаются в польском (mżyć), белорусском (імжэць), чешском (mžíti) и даже древнеисландском (mugga). Все они передают один и тот же образ — легкую, почти невидимую влагу, окутывающую пространство.

Грамматика и правописание

Слово мжичка относится к существительным женского рода и имеет характерные чередования согласных в дательном и местном падежах: мжичці, на мжичці. Это важно помнить, ведь именно такие мелкие детали формируют грамотную речь.

Синонимы, раскрывающие оттенки погоды

Украинский язык предлагает целую палитру слов, близких по значению к "мжичка":

мряка — влажная, туманная погода;

мжиця — мелкий дождь;

сльота — мокрая, неприятная погода;

імла— туман или дымка;

паморока — легкий туман;

курище — мелкие частицы, зависающие в воздухе.

Каждое из этих слов придает свой оттенок описанию природы, позволяя точнее передать атмосферу.

Интересное по теме:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

