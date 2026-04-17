От русизма "щебьонка" пора отказаться: как правильно назвать этот материал на украинском

Вы узнаете:
- Почему украинцам не рекомендуют говорить "щебьонка"
- Как это слово звучит на украинском правильно
Дробленый камень, который мы ежедневно видим на дорогах, железнодорожных путях или даже в вазонах с растениями, давно стал частью нашей жизни. Но именно его название часто вводит в заблуждение. Многие до сих пор говорят "щебьонка" — слово, пришедшее из русского языка и не имеющее ничего общего с коренным украинским языком. Сочетание звуков -ьонк- вообще не характерно для украинского: мы же не говорим "пльонка" или "зельонка".
Лингвисты напоминают, что правильное украинское название этого материала — "щебінь". Об этом пишет Oboz.ua.
Именно так в словарях определяют:
- измельченный камень — материал для строительства и дорожных работ;
- нагромождение обломков породы — рассыпчатые остроугольные частицы горных пород.
Если же хочется употребить уменьшительную форму, лингвисты советуют не возвращаться к русскому варианту, а образовывать слово по украинским правилам. Добавляем суффикс -ка- — и получаем "щебінка". Это разговорный, но вполне нормативный вариант.
Возвращение к исконным названиям — не мелочь. Это способ очистить речь от наслоений, которые десятилетиями навязывались искусственно. Каждое такое слово возвращает нам частичку собственной языковой традиции.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред