Под влиянием русификации мы привыкли называть этот материал "щебьонка".

Дробленый камень, который мы ежедневно видим на дорогах, железнодорожных путях или даже в вазонах с растениями, давно стал частью нашей жизни. Но именно его название часто вводит в заблуждение. Многие до сих пор говорят "щебьонка" — слово, пришедшее из русского языка и не имеющее ничего общего с коренным украинским языком. Сочетание звуков -ьонк- вообще не характерно для украинского: мы же не говорим "пльонка" или "зельонка".

Лингвисты напоминают, что правильное украинское название этого материала — "щебінь". Об этом пишет Oboz.ua.

Именно так в словарях определяют:

измельченный камень — материал для строительства и дорожных работ;

нагромождение обломков породы — рассыпчатые остроугольные частицы горных пород.

Если же хочется употребить уменьшительную форму, лингвисты советуют не возвращаться к русскому варианту, а образовывать слово по украинским правилам. Добавляем суффикс -ка- — и получаем "щебінка". Это разговорный, но вполне нормативный вариант.

Возвращение к исконным названиям — не мелочь. Это способ очистить речь от наслоений, которые десятилетиями навязывались искусственно. Каждое такое слово возвращает нам частичку собственной языковой традиции.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

