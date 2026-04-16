Загадочное украинское слово "імла": что оно на самом деле означает

Большинство людей хотя бы раз видели "імливий" горизонт, но не всегда могли понять, что именно искажает видимость. Эксперты объясняют, что "імла" — это особое состояние воздуха, когда он теряет прозрачность из-за мелких частиц пыли, дыма или влаги, которые зависают в атмосфере и создают тусклый, рассеянный свет. Об этом пишет "24 Канал".
По данным специалистов, видимость во время "імли" обычно уменьшается до 1–9 километров, а иногда — до нескольких сотен метров. Различают сухую и влажную мглу: первая имеет сероватый или коричневый оттенок и состоит преимущественно из пыли и дыма, вторая — беловатая, формируется возле водоемов и содержит микрокапли воды. Именно сухую мглу украинцы наблюдали весной 2024 года, когда ветры принесли пыль из Сахары.
Несмотря на сходство, "імла" не является туманом: туман образуется из-за конденсации водяного пара, тогда как "імла"— это прежде всего пылевые частицы. Существует и отдельный вид — снежная дымка, которая возникает после продолжительных метелей.
С чем связано появление "імли"
Причины появления дымки разнообразны: от природных процессов до последствий человеческой деятельности. Ее могут вызывать пыльные бури, извержения вулканов, лесные пожары, сжигание растительности, промышленные выбросы и автомобильные выхлопы. Чем больше загрязнено воздух, тем гуще и продолжительнее становится дымка.
Это явление представляет опасность не только для транспорта — из-за сниженной видимости возрастает риск аварий, возможны задержки авиарейсов и остановка морских перевозок. Влияние "імли" ощутимо и для здоровья: люди с астмой, бронхитом или сердечными заболеваниями могут испытывать обострение симптомов.
Как это слово используется в литературе
Слово "імла" давно стало художественным образом в литературе. Украинские классики использовали его для создания настроения и атмосферы. Например:
- "Степи и лиман скрываются в фиолетовой мгле" (Иван Нечуй-Левицкий);
- "Не шуми о прошлом, тополь, за окном в утренней мгле" (Владимир Сосюра);
- "В корчме было душно и висела мгла" (Михаил Коцюбинский).
