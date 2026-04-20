Никакие не 'анютины глазки': как на украинском правильно назвать эти цветы

Весенние клумбы в Украине снова напоминают, что у нашего языка есть собственные, самобытные и удивительно красивые названия цветов. И среди них — те, которые многие до сих пор называют суржиковыми русизмами вроде "анютины глазки". Филолог Светлана Чернышова объяснила, как правильно называть эти популярные весенние растения — и почему стоит отказаться от калек.
Как на украинском языке называются "анютины глазки"
Украинский язык предлагает несколько аутентичных вариантов, все из которых зафиксированы в словарях и подтверждены лингвистами:
- Братки — самое распространенное народное название, употребляемое в художественной литературе. Ольга Кобылянская писала: "передаючи кільканадцять чудових братків до розсадження".
- Братчики — вариант народной традиции.
- Фіалка триколірна — научное ботаническое название, которое приводится в СУМ и профильных справочниках.
- Зозулині черевички — еще один словарный эквивалент.
- Братик-і-сестриця, Іван-і-Мар’я — поэтические названия, подчеркивающие символику единства и любви.
Все эти варианты — исконно украинские, благозвучные и культурно укорененные.
Почему говорить "анютины глазки" неправильно
Название "анютины глазки" — это суржик, калька с русского языка. Оно не имеет оснований в украинской традиции и не фиксируется в словарях. Использование исконных названий:
- очищает речь от русизмов;
- возвращает аутентичные слова в употребление;
- поддерживает украинскую культурную преемственность.
Другие цветы, которые часто называют русскими названиями
Подобная ситуация встречается и с другими весенними растениями:
Підсніжник - вместо подснежнік;
Бузок - замість сирень;
Конвалія - вместо ландыш;
Півонія - вместо пион;
Кульбаба - вместо одуванчик;
Ряст - вместо хохлатка.
Эти слова давно закрепились в украинской традиции и являются частью нашей языковой идентичности.
Символика анютиных глазок в народной культуре
Братки издавна считались символом нежности, хрупкости и весеннего обновления. Их сажали возле домов как украшение и оберег, а в народных легендах они олицетворяли искренность и взаимную привязанность.
Отказ от суржика — это не только вопрос правильности, но и уважения к собственной культуре. Возвращая исконные названия цветов, мы возвращаем себе частичку украинской истории и мировоззрения.
О персонаже: Светлана Чернышова
Светлана Чернышова – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысячи подписчиков на странице "Учительница украинского" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.
