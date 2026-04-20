Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Никакие не "анютины глазки": как на украинском правильно назвать эти цветы

Дарья Пшеничник
20 апреля 2026, 15:02
В нашей повседневной речи часто встречаются суржиковые названия цветов, пришедшие из русской традиции.
Как по-украински — "анютины глазки"

Вы узнаете:

  • Почему говорить "анютины глазки" неправильно
  • Как называются эти цветы на украинском

видео дня

Весенние клумбы в Украине снова напоминают, что у нашего языка есть собственные, самобытные и удивительно красивые названия цветов. И среди них — те, которые многие до сих пор называют суржиковыми русизмами вроде "анютины глазки". Филолог Светлана Чернышова объяснила, как правильно называть эти популярные весенние растения — и почему стоит отказаться от калек.

Как на украинском языке называются "анютины глазки"

Украинский язык предлагает несколько аутентичных вариантов, все из которых зафиксированы в словарях и подтверждены лингвистами:

  • Братки — самое распространенное народное название, употребляемое в художественной литературе. Ольга Кобылянская писала: "передаючи кільканадцять чудових братків до розсадження".
  • Братчики — вариант народной традиции.
  • Фіалка триколірна — научное ботаническое название, которое приводится в СУМ и профильных справочниках.
  • Зозулині черевички — еще один словарный эквивалент.
  • Братик-і-сестриця, Іван-і-Мар’я — поэтические названия, подчеркивающие символику единства и любви.

Все эти варианты — исконно украинские, благозвучные и культурно укорененные.

Почему говорить "анютины глазки" неправильно

Название "анютины глазки" — это суржик, калька с русского языка. Оно не имеет оснований в украинской традиции и не фиксируется в словарях. Использование исконных названий:

  • очищает речь от русизмов;
  • возвращает аутентичные слова в употребление;
  • поддерживает украинскую культурную преемственность.

Другие цветы, которые часто называют русскими названиями

Подобная ситуация встречается и с другими весенними растениями:

  • Підсніжник - вместо подснежнік;

    Бузок - замість сирень;

    Конвалія - вместо ландыш;

    Півонія - вместо пион;

    Кульбаба - вместо одуванчик;

    Ряст - вместо хохлатка.

Эти слова давно закрепились в украинской традиции и являются частью нашей языковой идентичности.

Символика анютиных глазок в народной культуре

Братки издавна считались символом нежности, хрупкости и весеннего обновления. Их сажали возле домов как украшение и оберег, а в народных легендах они олицетворяли искренность и взаимную привязанность.

Отказ от суржика — это не только вопрос правильности, но и уважения к собственной культуре. Возвращая исконные названия цветов, мы возвращаем себе частичку украинской истории и мировоззрения.

Смотрите видео о том, как называть цветы на украинском языке:

О персонаже: Светлана Чернышова

Светлана Чернышова – учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.

По состоянию на начало 2025 года у нее было 102 тысячи подписчиков на странице "Учительница украинского" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием в YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цветы украинский язык культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять