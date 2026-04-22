Спас Киев за 3 тысячи дукатов — кого считают "некоронованным королём Руси"

Магнат, владевший 80 городами и тысячами сел, вошел в историю как "некоронованный король Руси".

Как Острожский стал "некоронованным королём Руси"

В истории Украины есть личности, чей авторитет был настолько неоспорим, что формальные титулы не могли в полной мере отразить их реальное влияние. Именно таким был князь, которого современники и потомки величали "некоронованным королем Руси".

чем отличался Василий-Константин Острожский и почему его называли "некоронованным королем Руси".

Кто стал "некоронованным королем" украинских земель

Речь идет о князе Василии-Константине Острожском (1526–1608) — одной из ключевых фигур украинской истории XVI–XVII веков. Он происходил из влиятельного княжеского рода, который ведет свое начало от галицко-волынской ветви Рюриковичей, говорится в статье кандидата искусствоведения Ярославы Бондарчук, опубликованной в журнале "Свитогляд".

Его отцом был великий гетман литовский Константин Иванович Острожский. Благодаря происхождению и личным качествам князь рано вошел в политическую элиту тогдашних украинских земель.

Как Острожский сделал карьеру и обрел влияние

Политический взлет Острожского начался в середине XVI века. В 1550 году он получил должности старосты Владимирского и маршалка Волынской земли за участие в обороне от татарских набегов.

В 1559 году его назначили киевским воеводой — самой высокой административной должностью в регионе. Именно с этого момента его влияние на украинские земли стало фактически беспрецедентным.

Почему Острожского называли "некоронованным королем"

Причина такого титула — масштаб его власти и авторитета. На протяжении десятилетий Острожский фактически управлял значительной частью украинских территорий, не имея королевской короны.

Князь сумел создать колоссальную хозяйственную структуру, которую историки справедливо называют империей. В его владения входили около 80 городов, более 2700 сел и десятки тысяч подданных. Доходы от этих земель делали его одним из самых богатых магнатов региона.

Влияние князя было настолько значительным, что европейские монархи учитывали его позицию, а самого Острожского даже рассматривали как кандидата на польский престол в 1573 и 1586 годах.

Почему киевское воеводство стало эпохой расцвета

Назначение Василия-Константина киевским воеводой в 1559 году стало поворотным моментом для региона. В то время Киевщина находилась в глубоком упадке из-за постоянных нападений кочевников. Острожский стал главным щитом для этих земель.

Его стратегия защиты была не только военной, но и дипломатической. Известен случай 1578 года, когда князь собственноручно заплатил татарам 3 тысячи дукатов, чтобы спасти Киев от очередного разорения. Благодаря такой защите регион смог перейти к мирному хозяйственному развитию и культурному подъему.

Какой вклад он внес в культуру и образование

Отдельное направление деятельности Василия-Константина Острожского — поддержка православной церкви и развитие образования.

В 1576 году он основал Острожскую академию, которая стала первым высшим учебным заведением на восточнославянских землях. Также он инициировал издание Острожской Библии, что стало важным событием для развития украинской культуры и языка.

О персонаже: Ярослава Бондарчук Ярослава Витальевна Бондарчук — кандидат искусствоведения, доцент кафедры документоведения и информационной деятельности Национального университета "Острожская академия". Родилась 28 сентября 1955 года в городе Острог. В 1976 году окончила Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена по специальности тифлопедагогика. Работала в школе, а с 1977 года — в Острожском краеведческом музее. С 1979 по 1985 год училась на факультете искусствоведения Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Ю. Репина (заочная форма). С 1997 года работала в Острожской академии, в частности возглавляла Центр изучения наследия Острожской академии, а с 2006 года преподает на кафедре документоведения и информационной деятельности.

