Отнюдь не "колокольчики": как правильно назвать эти нежные синие цветы на украинском

Дарья Пшеничник
24 апреля 2026, 11:34
Весной и летом украинские луга, леса и сады наполняются нежными цветами, которые часто ошибочно называют "колокольчиками".
Цветы "дзвіночки"/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

  Как правильно называются цветы "колокольчики" на украинском языке
  Где растут и когда цветут эти цветы

Украинские луга снова оживают — и вместе с ними возвращается еще одна языковая путаница. Многие до сих пор называют нежные синие цветы "колокольчиками", не задумываясь, что это русизм. А настоящее украинское название звучит гораздо мелодичнее, пишет 24 Канал.

Весенняя путаница: почему "колокольчик" — неправильно

В публичной речи слово "колокольчик" закрепилось как наследие советских времен. Лингвисты подчеркивают, что это не норма, а инородная форма, которой следует избегать. Латинское название Campanula переводится именно как "дзвіночки" — от слова "дзвін", что точно передает форму цветка.

Украинские словари приводят только один нормативный вариант — "дзвіночки", и именно он считается исконным и литературным.

Где растут "дзвіночки" и чем они особенны

"Дзвіночки" — это многолетние травянистые растения, распространенные по всей Европе. В Украине их можно встретить, в частности, на лугах, в лесах, на горных склонах и в садах в качестве декоративных растений.

Цветение длится с конца весны до середины лета. Цветки бывают синие, фиолетовые, белые или нежно-розовые, а их форма действительно напоминает маленькие "дзвіночки".

В природе существует более 300 видов этих растений — от дикорастущих до культурных сортов, которые охотно высаживают в цветниках благодаря их неприхотливости.

Почему важно говорить правильно

Когда весной украинские луга покрываются синими красками, стоит помнить не только о красоте природы, но и о красоте языка. Называя эти цветы "дзвіночками", мы поддерживаем украинскую традицию и избавляемся от ненужных русизмов.

Смотрите видео о том, как называть цветы на украинском языке:

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

