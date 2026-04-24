Отнюдь не "колокольчики": как правильно назвать эти нежные синие цветы на украинском

Весной и летом украинские луга, леса и сады наполняются нежными цветами, которые часто ошибочно называют "колокольчиками".

https://glavred.info/culture/otnyud-ne-kolokolchiki-kak-pravilno-nazvat-eti-nezhnye-sinie-cvety-na-ukrainskom-10759178.html Ссылка скопирована

Цветы "дзвіночки"

Вы узнаете:

видео дня

Украинские луга снова оживают — и вместе с ними возвращается еще одна языковая путаница. Многие до сих пор называют нежные синие цветы "колокольчиками", не задумываясь, что это русизм. А настоящее украинское название звучит гораздо мелодичнее, пишет 24 Канал.

Весенняя путаница: почему "колокольчик" — неправильно

В публичной речи слово "колокольчик" закрепилось как наследие советских времен. Лингвисты подчеркивают, что это не норма, а инородная форма, которой следует избегать. Латинское название Campanula переводится именно как "дзвіночки" — от слова "дзвін", что точно передает форму цветка.

Украинские словари приводят только один нормативный вариант — "дзвіночки", и именно он считается исконным и литературным.

Где растут "дзвіночки" и чем они особенны

"Дзвіночки" — это многолетние травянистые растения, распространенные по всей Европе. В Украине их можно встретить, в частности, на лугах, в лесах, на горных склонах и в садах в качестве декоративных растений.

Цветение длится с конца весны до середины лета. Цветки бывают синие, фиолетовые, белые или нежно-розовые, а их форма действительно напоминает маленькие "дзвіночки".

В природе существует более 300 видов этих растений — от дикорастущих до культурных сортов, которые охотно высаживают в цветниках благодаря их неприхотливости.

Почему важно говорить правильно

Когда весной украинские луга покрываются синими красками, стоит помнить не только о красоте природы, но и о красоте языка. Называя эти цветы "дзвіночками", мы поддерживаем украинскую традицию и избавляемся от ненужных русизмов.

Смотрите видео о том, как называть цветы на украинском языке:

Вас может заинтересовать:

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред