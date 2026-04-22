Вы узнаете:
- Как называется на украинском языке цветок "піон"
- Что олицетворяет этот цветок в Украинеи мире
Украинский язык держится не только на грамматике или правописании — его сила в точности названий, в словах, передающих историю, символы и культурную память. Именно поэтому вопрос, как правильно называть любимый весенний цветок, выходит далеко за пределы ботаники.
Ошибка, которую делают чаще всего
Каждый год в мае украинские сады наполняются ароматом роскошных розовых и белых цветов. Многие называют их "піонами", не подозревая, что это — суржик. Лингвисты, в частности Александр Авраменко и Ольга Багний, подчеркивают, что нормативное украинское название — "півонія". Об этом пишет "24 Канал".
Слово "піон" в украинском языке существует, но совсем в другом значении — как название элементарной частицы в физике или советской гаубицы. К цветам оно не имеет никакого отношения.
Что говорят словари
В лингвистических источниках, в частности в издании "Язык — ДНК нации", четко указано: "піон" не является нормативным для обозначения растения. СУМ-20 фиксирует единственную правильную форму — "півония": "многолетнее декоративное растение с крупными цветками белого, розового или красного цветов".
Украинское слово происходит от латинского Paeonia, связанного с древнегреческим богом исцеления Пеоном. По легенде, он вылечил Плутона корнем этого растения, поэтому "півонія" стала символом защиты и исцеления.
Цветок, который выращивают веками
Род Paeonia насчитывает около 40 видов — от травянистых до древовидных. Некоторые цветки достигают 20 см в диаметре. Сегодня существуют сотни сортов, различающихся формой, цветом и продолжительностью цветения.
Поля "півоній" превращают в туристические локации, объявляют даты цветения, приглашают на фотосессии — цветок стал частью современной культуры отдыха.
Символика в Украине и мире
В украинской традиции "півонія" — знак красоты, любви и достатка. Из-за роскошного вида его называли "господским цветком". Его сажали возле домов как оберег женской судьбы и благополучия. В Китае пион считают "королевой цветов" — символом чести, величия и богатства. Его изображения украшали императорские дворцы.
Поэтому, когда в мае расцветут пышные кусты, правильно говорить так: "Півонії розквітли", а не "піоны". Это не мелочь — это способ сохранить собственную языковую идентичность.
Об источнике: 24 канал
24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.
