Никакие не 'піони': как правильно назвать эти роскошные цветы на украинском

Для многих украинцев это любимый цветок. Однако, несмотря на любовь к этому цветку, они часто ошибаются в его названии.

https://glavred.info/culture/nikakie-ne-pioni-kak-pravilno-nazvat-eti-roskoshnye-cvety-na-ukrainskom-10758833.html Ссылка скопирована

Как правильно называются эти весенние ароматные цветы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Вы узнаете:

видео дня

Украинский язык держится не только на грамматике или правописании — его сила в точности названий, в словах, передающих историю, символы и культурную память. Именно поэтому вопрос, как правильно называть любимый весенний цветок, выходит далеко за пределы ботаники.

Ошибка, которую делают чаще всего

Каждый год в мае украинские сады наполняются ароматом роскошных розовых и белых цветов. Многие называют их "піонами", не подозревая, что это — суржик. Лингвисты, в частности Александр Авраменко и Ольга Багний, подчеркивают, что нормативное украинское название — "півонія". Об этом пишет "24 Канал".

Слово "піон" в украинском языке существует, но совсем в другом значении — как название элементарной частицы в физике или советской гаубицы. К цветам оно не имеет никакого отношения.

Что говорят словари

В лингвистических источниках, в частности в издании "Язык — ДНК нации", четко указано: "піон" не является нормативным для обозначения растения. СУМ-20 фиксирует единственную правильную форму — "півония": "многолетнее декоративное растение с крупными цветками белого, розового или красного цветов".

Украинское слово происходит от латинского Paeonia, связанного с древнегреческим богом исцеления Пеоном. По легенде, он вылечил Плутона корнем этого растения, поэтому "півонія" стала символом защиты и исцеления.

Цветок, который выращивают веками

Род Paeonia насчитывает около 40 видов — от травянистых до древовидных. Некоторые цветки достигают 20 см в диаметре. Сегодня существуют сотни сортов, различающихся формой, цветом и продолжительностью цветения.

Поля "півоній" превращают в туристические локации, объявляют даты цветения, приглашают на фотосессии — цветок стал частью современной культуры отдыха.

Символика в Украине и мире

В украинской традиции "півонія" — знак красоты, любви и достатка. Из-за роскошного вида его называли "господским цветком". Его сажали возле домов как оберег женской судьбы и благополучия. В Китае пион считают "королевой цветов" — символом чести, величия и богатства. Его изображения украшали императорские дворцы.

Поэтому, когда в мае расцветут пышные кусты, правильно говорить так: "Півонії розквітли", а не "піоны". Это не мелочь — это способ сохранить собственную языковую идентичность.

Смотрите видео о том, как называть цветы на украинском языке:

Интересное по теме:

Об источнике: 24 канал 24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. 24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред