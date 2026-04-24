Жизнь до 150 лет: СМИ узнали, что для Путина готовят "эликсир молодости"

Разработкой занимается Институт биологии старения и медицины.

Путин от страха смерти заставил ученых РФ готовить "эликсир молодости"

Что известно об "эликсире молодости"

Добились ли каких-то результатов

В России ученые работают над созданием препарата, который должен замедлить старение. По данным западных СМИ, инициатива активизировалась на фоне разговоров о здоровье российского диктатора Владимира Путина.

О разработке сообщил министр науки РФ Денис Секиринский во время форума по медицине долголетия. Информацию также опубликовало издание Daily Mail.

Что известно об "эликсире молодости"

Речь идет о препарате генной терапии, который должен блокировать так называемый ген RAGE — именно он связан с процессами старения клеток.

По словам чиновников, разработкой занимается Институт биологии старения и медицины.

Секиринский заявил, что ученые ставят "амбициозную цель" — создать первый в мире препарат, способный замедлить старение на генетическом уровне.

Российские власти заявляют, что новые технологии якобы смогут замедлить старение организм, предотвратить деменцию и "корректировать" иммунную систему.

Также звучат заявления о применении биопечати и других инновационных методов.

Эксперты отмечают, что подобные идеи в России продвигаются уже не одно десятилетие. Ранее подобные "эликсиры молодости" обещали продлить жизнь до 120 лет, однако реальные результаты так и не были доказаны.

Кроме того, СМИ обращают внимание на политический контекст — активизация исследований совпала с публичными заявлениями Путина о том, что люди могут жить до 150 лет.

Слухи о болезни Путина - что известно

Как рассказывал Главред, СМИ раскрыли страшный диагноз главы РФ. У Путина нашли признаки смертельной болезни.А во время обращения вечером 21 ноября поведение Путина удивило журналистов. В Bild заметили, что диктатор записал видео, во время которого совершенно не двигал руками или пальцами.

Также и США раскрыли неожиданный диагноз главы Кремля. Американский адвокат Эд Стир, который работал прокурором и специализировался на организованной преступности и коррупции утверждает, что у Путина целый "букет болезней".

Об источнике: Daily Mail Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

