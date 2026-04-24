Что смотрит Екатерина Кузнецова: 4 артхаусных фильма, которые не оставят равнодушным

Актриса предпочитает европейские артхаусные картины.

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова поделилась своими любимыми фильмами, которые придутся по вкусу не каждому. Знаменитость в интервью "Okay Eva" рассказала о артхаусных картинах, способных проверить на прочность даже искушенного кинолюбителя.

Что такое артхаус?

Если массовое кино ставит перед собой цель развлечь зрителя и добиться коммерческого успеха, то артхаусное кино прежде всего нацелено на воплощение творческой задумки режиссера. Такие фильмы фокусируются на глубоких философских темах, необычных визуальных приемах и сложных человеческих переживаниях. Артхаус часто оставляет финал открытым, заставляя зрителя самостоятельно размышлять над смыслами картины.

Любимые фильмы Екатерины Кузнецовой

"Лобстер" (The Lobster, 2015)

Действие происходит в антиутопическом будущем, где одиночество вне закона. Одиноких людей арестовывают и отправляют в специальный отель, где они обязаны найти себе пару за 45 дней. Если гость терпит неудачу, его превращают в животное по его выбору и выпускают в лес. Фильм абсурдно и жестко высмеивает общественное давление, которое заставляет людей вступать в отношения даже против собственного желания.

"Солнцестояние" (Midsommar, 2019)

Девушка по имени Дэни, переживающая тяжелую семейную трагедию и кризис в отношениях, отправляется со своим парнем и его друзьями в отрезанную от мира шведскую деревню на праздник летнего солнцестояния. В поселении Хорга царят вечный день и пугающее дружелюбие, но идиллия сменяется кровавым безумием. Фильм показывает, как сломленный человек, не находя сочувствия у близких, может поддаться влиянию общины, которая дает ему иллюзию сопричастности и освобождения через насилие.

"Антихрист" (Antichrist, 2009)

После трагической гибели маленького сына семейная пара — ученый-психолог и его жена-писательница — отправляется в лесную хижину под названием "Эдем". Фильм исследует глубинную природу скорби, вины и иррационального зла. Режиссер Ларс фон Триер сталкивает холодный рационализм в лице мужа с первобытным, неуправляемым хаосом — в лице жены и окружающей природы.

"Дорога перемен" (Revolutionary Road, 2008)

Действие разворачивается в середине 1950-х годов. Фрэнк и Эйприл Уиллер — молодая семейная пара, которая считает себя особенной, не похожей на "серых" обывателей из пригорода. Однако со временем они оказываются в ловушке той самой рутины, которую презирали. Настоящее удовольствие зрителям может подарить воссоединение на экране Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

О персоне: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

