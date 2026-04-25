Силы обороны поразили ряд важных объектов РФ: Генштаб раскрыл детали ударов

ВСУ нанесли удар по ключевым целям РФ

Силы обороны Украины успешно поразили ряд военных объектов на территории РФ и на временно оккупированных территориях.

В частности, были поражены склады, пункты управления и живая сила противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение 24 апреля и в ночь на 25 апреля украинские воины поразили склад боеприпасов РФ возле Белолуцка в Луганской области.

Кроме того, под ударом оказались склады материально-технических средств в районах Бойковского в Донецкой области и Нововасильевки и Гуляйполя в Запорожской области.

Также поражен ряд командно-наблюдательных пунктов оккупантов в районах Святотроицкого Запорожской области, Новопетриковки Донецкой области, Лисичанска в Луганской области и Тьоткиного Курской области РФ.

Также сообщается о поражении управления БПЛА захватчиков в районах Гуляйполя и Железнодорожного в Запорожской области.

Кроме того, украинские воины наносили удары по районам сосредоточения живой силы РФ в районах Сопича в Сумской области, Солонцев в Луганской области, Родинского и Константиновки (Донецкая область) и нескольких других населенных пунктов.

Потери захватчиков и масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Операции Сил обороны - последние новости

Главред ранее писал, что в ночь на 19 апреля бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли успешные удары по двум крупным российским десантным кораблям во временно оккупированном Крыму. Речь идет о ВДК проекта 775 "Ямал" и ВДК проекта 1171 "Николай Фильченков".

Кроме того, в ночь на 18 апреля подразделения Сил обороны Украины поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли страны-агрессора России.

Напомним, 16 апреля Силы обороны Украины уничтожили российские эшелоны с топливом под Луганском. Атака осуществлена сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с коллегами из 1-го отдельного центра беспилотных систем ВСУ.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

