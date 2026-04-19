Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФ

На пострадавшем заводе производили дроны типа "Молния".

В РФ прогремели взрывы

Что известно:

В РФ прогремели мощные взрывы

Силы обороны ударили "Нептунами" по заводу "Атлант Аэро"

В результате атаки начался пожар

Силы обороны Украины нанесли удар по важным объектам РФ, которые принимают активное участие в войне против Украины. Генеральный штаб ВСУ рассказал подробности.

В ночь на 19 апреля было поражено предприятие оборонно-промышленного комплекса оккупантов "Атлант Аэро". Оно расположено в Таганроге Ростовской области РФ.

Это предприятие осуществляло полный цикл проектирования, изготовления и испытаний ударно-разведывательных дронов типа "Молния" и комплектующих к дронам "Орион".

"Последний — весом около одной тонны и способен нести до 250 кг полезной нагрузки, которая может включать системы для аэрофотосъемки, модули радиотехнической разведки, оптико-электронные системы, корректируемые авиабомбы КАБ-20, ракеты Х-50 и Х-БПЛА и т. д.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта атака значительно снизит способность РФ производить эти дроны. А это ослабит удары по гражданским.

В Военно-морских силах ВСУ уточнили, что точный удар по заводу "Атлант Аэро" был нанесен ракетами "Нептун".

"Успешная работа наших военных — это минус производственные мощности врага, минус сотни дронов, которые разрушают наши города и села, убивая мирных жителей. ВМС ВС Украины системно уменьшают технологический потенциал врага. И каждый такой удар — это шаг к нашей безопасности и победам. Работаем дальше", — говорится в сообщении.

Также известно, что Силы обороны атаковали:

склад боеприпасов оккупантов в районе Трудового (Запорожская область);

склады материально-технических средств в районах Мангуша, Тополиного и Мариуполя (Донецкая область), Смиле (Запорожская область);

цистерны с ГСМ в районе Новополтавки (Запорожская область).

"Силы обороны Украины продолжат принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Атаки по российскому Таганрогу - что известно

Напомним, в ночь на 30 марта Таганрог уже подвергся массированной атаке. Тогда российские власти сообщали о повреждениях промышленных объектов, жилых домов и транспорта, а также об ограничении движения вблизи местного авиационного завода.

Также в ночь на 13 января в российском Таганроге прогремела серия взрывов. Под удар попали предприятие "Атлант-Аэро" и авиаремонтный завод ТАНТК им. Бериева.

Как сообщал Главред, Силы обороны Украины 29 ноября 2025 года нанесли ракетный удар "Нептунами" по авиаремонтному заводу в Таганроге, поразив ангары с самолетами на ремонте. Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что в ангарах находилась авиация, которая была более важной целью, чем техника на открытых площадках.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

