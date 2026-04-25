Кремль сделал заявление о переговорах с Зеленским: в СНБО назвали цель Путина

Кремль одновременно пытается навязать выгодные для себя посылы Западу и Китаю и готовится к активизации боевых действий на фронте, отметил Коваленко.

Переговоры Зеленского и Путина — в СНБО назвали цель Путина

Заявления Кремля о готовности к переговорам с Зеленским направлены на США и Китай

Путин без вывода ВСУ из Донбасса не пойдет на завершение войны

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о якобы готовности российского диктатора и военного преступника Владимира Путина к переговорам с Владимиром Зеленским, но только на этапе завершающего оформления договоренностей. Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко в комментарии 24 каналу, такие заявления направлены не столько на Украину, сколько на внешних геополитических игроков.

Коваленко считает, что Россия пытается создать у Дональда Трампа впечатление, будто именно она готова к миру, тогда как Украина якобы не демонстрирует такой позиции.

Кроме того, подобные месседжи адресованы и Китаю, поскольку существует риск, что Пекин может в определенный момент потребовать от Москвы прекращения войны. При этом Китай, по словам главы ЦПД, остается ключевым экономическим и политическим союзником российского режима.

"Поэтому они снова ведут свою игру: Путин готов встретиться, но Украина не хочет мира. Это ложь. Путин не готов встречаться. И президент Украины, и глава Офиса президента говорили о том, что никто не отдаст и миллиметра украинской земли. Ключевое условие россиян – уход из Донбасса, но никакого ухода оттуда не будет. Путин без этого на мир идти не хочет", – указал он.

Коваленко считает, что Путину остается лишь пытаться перекладывать ответственность на Украину, хотя международное сообщество понимает истинный источник войны. Он подчеркивает, что российский лидер мог бы остановить боевые действия одним решением, но сознательно этого не делает. В этом контексте пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, как опытный чиновник, формулирует заявления таким образом, чтобы их было удобно использовать в российской пропаганде для внешней аудитории.

В то же время, по оценке Коваленко, Россия планирует продолжать активные штурмовые действия в течение весны и лета, сосредоточивая основные усилия на востоке Украины и Запорожском направлении. Отдельные попытки давления также ожидаются на других участках фронта, в частности в Сумской и Харьковской областях, чтобы заставить Украину распылять резервы.

Он отмечает, что враг продолжает накапливать ресурсы, несмотря на значительные потери, однако в итоге эти планы не принесут результата и закончатся провалом.

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что мировые лидеры должны напрямую общаться с Владимиром Путиным, чтобы заставить его прекратить войну, поскольку поиск компромиссов может оказаться неэффективным.

В Кремле заявили о готовности Путина к личной встрече с Зеленским, однако подчеркнули, что такие переговоры возможны только на этапе завершения договоренностей, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что Анкара готова выступить посредником и содействовать организации прямых переговоров между Украиной и Россией на уровне лидеров.

О личности: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПС", — подчеркнул Андрей Коваленко.

