"Компромиссы не сработают": Зеленский объяснил, как заставить РФ остановиться

Зеленский предлагает привлечь лидеров США, Китая и Индии к оказанию жесткого давления на российского диктатора.

Украина призывает партнеров отказаться от политики уступок



Зеленский призвал лидеров к прямому диалогу с Путиным

К переговорам должны привлечь Трампа, Си Цзиньпина и Моди

Президент отверг поиск компромиссов ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мировые лидеры должны напрямую говорить с российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы заставить его прекратить войну против Украины, ведь попытки поиска компромиссов могут оказаться неэффективными.

Об этом глава государства сказал в интервью CNN, комментируя возможные подходы международного сообщества к прекращению российской агрессии. По его словам, к такому диалогу должны быть привлечены ключевые мировые политические фигуры, в частности президент США Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Зеленский подчеркнул, что эффективной может быть только прямая и четкая позиция относительно ответственности России за войну, а не попытки договоренностей или уступок.

"Если мы начнем какой-то диалог с Путиным, спрашивая: "Послушайте, мы должны найти для вас какой-то компромисс, и не будете ли вы так любезны?", я не уверен, что это сработает. Путин виноват", — подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, международные партнеры должны прямо указать Кремлю на его ответственность за развязывание войны, ведь только четкая позиция может стать реальным шагом к ее прекращению.

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин готов к личной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако эти переговоры должны состояться для финализации договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского диктатора в комментарии российским пропагандистским СМИ.

Кроме того, Украина обратилась к Турции с просьбой помочь организовать переговоры на высшем уровне — между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным, которая может состояться на Ближнем Востоке, в Европе или в Соединенных Штатах.

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

