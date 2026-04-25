Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Дарья Пшеничник
25 апреля 2026, 05:11
Напиток стоил недорого — около 5–10 копеек за литр. Именно это сделало его "народным продуктом".
Как в советские времена подделывали березовый сок

Вы узнаете:

  • Почему в СССР подделывали березовый сок
  • Как именно делали фальсификат

видео дня

Березовый сок в Советском Союзе десятилетиями считался едва ли не самым полезным напитком весны. Его продавали в стеклянных бутылках и трехлитровых банках, а цена — 5–10 копеек за литр — делала продукт доступным для каждого.

На фоне дефицита яблочных и цитрусовых соков он превратился в настоящий культ. Но за этой популярностью стояла малозаметная для потребителя индустрия подделок, пишет Oboz.ua.

Как собирали настоящий сок

Весной, когда деревья еще не начали расти, в стволе делали небольшие надрезы и вставляли трубочки или ковшики. Жидкость стекала медленно, но была сладкой и прозрачной — именно такой, какой ее и представляли покупатели. Технология была простой, а продукт — сезонным, поэтому спрос всегда превышал предложение.

Дешевая "натуральность": как работали схемы фальсификации

Несмотря на официальные стандарты, далеко не каждая партия соответствовала ожиданиям. Самые распространенные способы подделки выглядели так:

  • Сахар и лимонка — ими "подслащивали" невкусный или поздний сок, а иногда просто увеличивали объем.
  • Сахарный сироп — вода с сахаром и кислотностью "под березовый", иногда с каплей ароматизированного настоя.
  • Березовые напитки — купажи по рецептам, которые формально не были соком, но продавались рядом и выглядели идентично.
  • Грязный розлив — нестерильные бутылки давали мутность и осадок, который объясняли "натуральностью".

Для многих потребителей разница между настоящим соком и его имитацией была незаметна — особенно когда дефицит делал любой напиток "на вес золота".

Почему подделки стали массовыми

Сезон сбора длился недолго, а спрос был стабильным. Заводы стремились выполнить план, а мелкие пункты сбыта — заработать. В результате на полки попадали продукты, которые лишь внешне напоминали березовый сок, но имели совсем другой состав.

Таким образом, березовый сок в СССР был символом доступности и "натуральности", но именно эта популярность сделала его одним из самых фальсифицированных напитков той эпохи. Часть покупателей пила настоящий продукт, другие — лишь его имитацию, замаскированную под знакомую прозрачную жидкость.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Массированный удар по Днепру: число раненых резко возросло - первые последствия

07:10Украина
В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

01:04Мир
"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

22:33Политика
Популярное

Ещё
Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

Снег, заморозки и ветер: синоптик предупредила об изменениях погоды на выходных

Мальчик во время прогулки нашел древнюю монету: ее ценность удивляет

Китайский гороскоп на завтра, 25 апреля: Змеям - гибкость, Крысам - сюрпризы

Убийства и инсульт: кто умер из участников "Мастер Шеф"

Последние новости

07:10

Массированный удар по Днепру: число раненых резко возросло - первые последствия

05:50

"Черная полоса" наконец-то закончится: каким знакам зодиака улыбнется удача

05:11

04:07

Как не платить за кондиционер: дизайнеры раскрыли простой трюк со шторами

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке радиоприемника за 10 с

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
03:37

Жизнь станет намного лучше для трёх знаков зодиака — у кого начнётся новая эра

02:30

Климат выходит из-под контроля: учёные бьют тревогу из-за аномалий и катастроф

01:46

С 25 апреля все изменится: трем знакам зодиака откроется новое будущее

01:04

В Эстонии придумали, как заставить Россию платить за восстановление Украины

24 апреля, пятница
23:39

Погода резко меняется: синоптики предупредили об опасности для Киева и области

23:28

Жизнь до 150 лет: СМИ узнали, что для Путина готовят "эликсир молодости"

23:25

Дизайнер назвал самый стильный аксессуар этой весны: как его носить

22:47

РФ открывает новые базы запуска БпЛА: каким областям Украины грозит опасность

22:33

"Невозможно": Мерц сделал заявление о вступлении Украины в ЕС

22:18

Россияне пытаются проникнуть в стратегический город через трубы: какова ситуация

22:18

Прозрачный пакет и монеты: как избавиться от мух в доме без химикатов

22:13

"Королева отека": Рамина показала, как бойфренд видит ее лицо по утрам

21:47

Голодающие бойцы на "передке": главные детали громкого скандала с 14-ой ОМБр

21:21

Секрет домохозяек: как сделать губку более удобной и чистой

21:18

Как долго нужно здороваться "Христос Воскрес" — священник назвал точную датуВидео

21:17

Ветеринар раскрыл правду: 3 породы собак, которые идеальны для новичковВидео

21:05

Циклон принесет непогоду: дожди и штормовой ветер накроют Тернопольщину

20:32

РФ переходит на дешёвые ударные дроны: "Флэш" раскрыл, в чем опасность

20:24

Киркоров прогнулся под бренд, который его сильно унизил

20:20

ТЦК в Украине перейдут на новый формат работы: нардеп озвучил основные изменения

20:13

Фраза "какая перелесть" является ошибкой — как правильно сказать на украинскомВидео

20:05

Тля атакует смородину: чем обработать куст, чтобы не потерять урожай

19:53

170 грн за кг: продавцы в Украине массово снижают цены на популярный овощ

19:52

Полетит ещё больше ракет: РФ в ближайшее время атакует Украине

19:44

Одесский аэропорт должен быть включен в государственные планы по возобновлению авиасообщения, – Ивашин

19:36

Секрет чистоты без переплат: точная дозировка моющего средства для стиркиВидео

19:27

Банкоматы ПриватБанка начали выдавать меньше денег: в чем причина

19:21

Муравьи и тля его не выносят: эффективное средство против вредителей на деревьяхВидео

19:12

Как починить пробитую шину: водителям рассказали о простом и проверенном способеВидео

19:10

Немецкий вместо английского: как СССР определял языковые приоритеты

19:10

Почему Трампа перестают воспринимать всерьез: Эйдман назвал причинумнение

18:49

Лукашенко мало не покажется: прогноз ответа на агрессию с территории РБ

18:45

"Я запомню это на всю жизнь": военные вернулись из плена в День рожденияФото

18:40

"Я пыталась уйти": Злата Огневич призналась, что хотела покончить с собой

18:10

В Польше заговорили о преемнике Путина и сказали, кто устранит диктатора

18:05

Почему нельзя делать татуировку с именем ребенка: скрытые опасности и советы для родителей

18:04

Дата рождения раскрывает "урок души": к чему люди стремятся в жизни

17:56

От +20° до мокрого снега: погода во Львовской области резко ухудшится

17:54

"Будет 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенкаФотоВидео

17:34

О секрете в авто знают лишь единицы: одна скрытая деталь меняет всеВидео

17:28

Спортсмен, бизнесмен и отец: кто стал новым героем шоу "Холостяк"Видео

17:23

Мама расплакалась после неожиданной стрижки: дочь нашла триммерВидео

17:15

Для трех знаков зодиака следующая неделя станет самой удачной в году - кто они

17:06

Доллар и евро неуклонно дорожают: свежий курс валют на 27 апреля

16:58

Что смотрит Екатерина Кузнецова: 4 артхаусных фильма, которые не оставят равнодушнымВидео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять