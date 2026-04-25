Народный напиток с привкусом обмана: почему в СССР массово подделывали березовый сок

Березовый сок в Советском Союзе десятилетиями считался едва ли не самым полезным напитком весны. Его продавали в стеклянных бутылках и трехлитровых банках, а цена — 5–10 копеек за литр — делала продукт доступным для каждого.
На фоне дефицита яблочных и цитрусовых соков он превратился в настоящий культ. Но за этой популярностью стояла малозаметная для потребителя индустрия подделок, пишет Oboz.ua.
Как собирали настоящий сок
Весной, когда деревья еще не начали расти, в стволе делали небольшие надрезы и вставляли трубочки или ковшики. Жидкость стекала медленно, но была сладкой и прозрачной — именно такой, какой ее и представляли покупатели. Технология была простой, а продукт — сезонным, поэтому спрос всегда превышал предложение.
Дешевая "натуральность": как работали схемы фальсификации
Несмотря на официальные стандарты, далеко не каждая партия соответствовала ожиданиям. Самые распространенные способы подделки выглядели так:
- Сахар и лимонка — ими "подслащивали" невкусный или поздний сок, а иногда просто увеличивали объем.
- Сахарный сироп — вода с сахаром и кислотностью "под березовый", иногда с каплей ароматизированного настоя.
- Березовые напитки — купажи по рецептам, которые формально не были соком, но продавались рядом и выглядели идентично.
- Грязный розлив — нестерильные бутылки давали мутность и осадок, который объясняли "натуральностью".
Для многих потребителей разница между настоящим соком и его имитацией была незаметна — особенно когда дефицит делал любой напиток "на вес золота".
Почему подделки стали массовыми
Сезон сбора длился недолго, а спрос был стабильным. Заводы стремились выполнить план, а мелкие пункты сбыта — заработать. В результате на полки попадали продукты, которые лишь внешне напоминали березовый сок, но имели совсем другой состав.
Таким образом, березовый сок в СССР был символом доступности и "натуральности", но именно эта популярность сделала его одним из самых фальсифицированных напитков той эпохи. Часть покупателей пила настоящий продукт, другие — лишь его имитацию, замаскированную под знакомую прозрачную жидкость.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
