В первые годы существования СССР домашние тапочки не стали массовым явлением из-за совокупности вполне практических и идеологических причин.

Почему в СССР до 1950-х годов не носили домашнюю обувь

История домашних тапочек — это не только о быте, но и о том, как менялись представления о приватности, комфорте и статусе в разные эпохи. Оказывается, привычные нам мягкие тапочки, без которых трудно представить современную квартиру, появились в советской жизни только после 1950-х годов. К тому же в раннем СССР их почти никто не имел — и на это были веские причины.

От символа роскоши до предмета быта

Первые домашние тапочки появились в Европе вместе с модой на паркет и каминное отопление. Мягкая обувь берегла пол и позволяла ходить по дому без тяжелых сапог. В дворцах халат и тапочки стали признаком достатка и светской жизни. Когда Петр I начал европеизировать империю, русская знать быстро переняла эту традицию — домашняя обувь стала частью элитарного быта, пишет Oboz.ua.

Почему тапочки исчезли в первые десятилетия СССР

В 1920–1930-х годах советская реальность была совсем другой.

В коммунальных квартирах и бараках не было четкого разграничения между "домом" и "улицей".

Люди часто носили одну пару обуви везде — просто потому, что другой не было.

Чувства личного пространства почти не существовало.

Свою роль сыграла и идеология: комфорт считался буржуазной слабостью. Государство вкладывало ресурсы в промышленность и военные нужды, а не в производство мягких тапочек. Поэтому домашняя обувь просто не входила в перечень вещей, которые "нужны новому человеку".

"Хрущевки" изменили всё

Ситуация резко изменилась после начала массового жилищного строительства в 1950–1960-х годах. Миллионы семей получили отдельные квартиры — впервые за десятилетия появилось собственное пространство, которое можно было обустраивать по своему вкусу. Вместе с этим в магазинах появились и первые серийные домашние тапочки из войлока, ткани и резины.

Они перестали быть символом роскоши и стали символом отдыха: переобулся — и ты дома, в своем мире.

Гигиена как новая норма

Еще один фактор — советская культура чистоты. Ходить по вымытому полу в уличной обуви считалось недопустимым. Тапочки стали своеобразным барьером между внешней средой и домашним уютом. Именно поэтому к концу ХХ века они превратились в один из самых распространенных предметов быта.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

