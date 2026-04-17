Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

Вы узнаете:
- О функциональных особенностях советских балконов
- Зачем в СССР делали их под наклоном
Многие до сих пор считают, что балконы в хрущевках и панельных домах наклонились со временем. Но специалисты объясняют, что наклон закладывался еще на этапе строительства. Он был необходим для эффективного водоотвода, ведь в СССР балконы почти никогда не остекляли.
Горизонтальная плита быстро накапливала бы воду, которая просачивалась бы в бетон и стены, вызывая коррозию, трещины и появление грибка. Поэтому инженеры специально делали плиту под небольшим углом, чтобы дождь и талая вода стекали без задержки. Это продлевало срок службы конструкций и защищало фасады от разрушения, пишет Oboz.ua.
Как использовали незастекленные балконы
В советских квартирах балкон был не декоративным элементом, а бытовой площадкой. Чаще всего его использовали для:
- Сушки белья — ведь сушильных машин не существовало.
- Короткого отдыха — покурить, подышать свежим воздухом, почитать газету.
- Хранения вещей — от инструментов до консервов.
- Балкон был продолжением быта, а не отдельной комнатой.
Как изменилась роль балконов
Сегодня украинцы активно пытаются застеклить балконы, превращая их в полноценные помещения. Наклон плиты при этом сохраняется, но уже не играет ключевой роли — ведь вода внутрь не попадает.
Самые популярные современные трансформации:
- Зона отдыха с креслами и подсветкой.
- Домашний кабинет — особенно актуально для удаленной работы.
- Мини-оранжерея с растениями, требующими много света.
Балкон из технического элемента превратился в функциональное пространство, которое добавляет комфорта и повышает энергоэффективность жилья.
Об источнике: Обозреватель
"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.
Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.
