Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном

Дарья Пшеничник
17 апреля 2026, 05:11
Эта особенность на самом деле была продуманным архитектурным и инженерным решением, преследовавшим важную практическую цель.

Балконы, которые пугали жильцов: зачем в СССР делали их под наклоном
Зачем в СССР строили балконы под наклоном / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Многие до сих пор считают, что балконы в хрущевках и панельных домах наклонились со временем. Но специалисты объясняют, что наклон закладывался еще на этапе строительства. Он был необходим для эффективного водоотвода, ведь в СССР балконы почти никогда не остекляли.

Горизонтальная плита быстро накапливала бы воду, которая просачивалась бы в бетон и стены, вызывая коррозию, трещины и появление грибка. Поэтому инженеры специально делали плиту под небольшим углом, чтобы дождь и талая вода стекали без задержки. Это продлевало срок службы конструкций и защищало фасады от разрушения, пишет Oboz.ua.

Как использовали незастекленные балконы

В советских квартирах балкон был не декоративным элементом, а бытовой площадкой. Чаще всего его использовали для:

  • Сушки белья — ведь сушильных машин не существовало.
  • Короткого отдыха — покурить, подышать свежим воздухом, почитать газету.
  • Хранения вещей — от инструментов до консервов.
  • Балкон был продолжением быта, а не отдельной комнатой.

Как изменилась роль балконов

Сегодня украинцы активно пытаются застеклить балконы, превращая их в полноценные помещения. Наклон плиты при этом сохраняется, но уже не играет ключевой роли — ведь вода внутрь не попадает.

Самые популярные современные трансформации:

  • Зона отдыха с креслами и подсветкой.
  • Домашний кабинет — особенно актуально для удаленной работы.
  • Мини-оранжерея с растениями, требующими много света.

Балкон из технического элемента превратился в функциональное пространство, которое добавляет комфорта и повышает энергоэффективность жилья.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

