Рыбки, покорившие СССР: как родился самый популярный фарфоровый сервиз

Первые экземпляры сервиза изготавливались в белых и золотистых тонах, но со временем различные заводы начали выпускать свои варианты.

Сервиз "Семья Карповых" / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Кто придумал сервиз из фарфоровых рыбок и

почему он стал хитом в СССР

Фарфоровый сервиз, известный в народе как "рыбки", появился в сервантах советских семей не случайно. Его автор — грузинский художник Абесалом Барамидзе, который объединил в дизайне сразу несколько культурных пластов.

Исследователи считают, что мастер ориентировался на арт-деко, а декоративные мотивы заимствовал из японской графики и китайского фарфора, где карпы символизируют удачу и настойчивость, пишет Oboz.ua.

Классический набор состоял из большой рыбы-графина на 700 мл и шести рюмок по 30 мл. Хотя замысел был утилитарным, форма рюмок оказалась настолько неудобной, что большинство владельцев использовали сервиз как декоративный акцент. В сервантах он выглядел эффектно — яркий, блестящий, совсем не похожий на стандартную советскую посуду.

Со временем различные заводы начали создавать собственные версии. Особенно выделялись изделия из Житомирщины, где применяли кобальт: рыбки становились насыщенно-синими с золотым декором. Существовали и красные вариации, которые сегодня считаются редкими.

Популярность сервиза объясняется не столько функциональностью, сколько эмоцией. В строгом советском быту он выглядел почти фантастически — яркий, игривый, "несерьезный". Именно поэтому "Семья Карповых" стала одним из самых распространенных подарков и продавалась почти три десятилетия. Цена тоже была доступной: графин стоил 2 рубля 55 копеек, рюмки — по 50 копеек.

Сегодня этот сервиз возвращается в моду как элемент ностальгического дизайна и предмет коллекционирования. Его история напоминает, что даже в массовом советском производстве попадались вещи с характером и собственной культурной историей.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

