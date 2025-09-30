Укр
Читать на украинском
Хрусталь из бабушкиного серванта: как дать новую жизнь винтажной посуде

Анна Ярославская
30 сентября 2025, 12:34
Куда деть советский хрусталь? Точно не выбрасывать на мусорку, ведь старая посуда – это новый тренд.
Винтажная посуда
Винтажную посуду можно легко вписать в современный интерьер / Коллаж: Главыред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Как использовать винтажные фужеры для шампанского
  • Что делать со старыми вазами
  • Как преобразить ванную комнату при помощи старой посуды

Почти у каждого дома есть старая винтажная посуда, в том числе и хрусталь времен СССР. Дизайнеры интерьера не советуют его выбрасывать. Ведь хрусталь в современном интерьере может добавить причудливости и очарования современному стилю. Главное – использовать старую посуду с умом.

Нью-йоркский стилист и арт-директор Элизабет Макленнан считает, что самое главное - это контраст. Старинные предметы оживают в сочетании с современными, пишет Martha Stewart.

Если вы хотите узнать, как добавить ретро-стиля своей кухне, читайте материал: TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер.

Как дать новую жизнь стариной стеклянной посуде

1. Используйте в качестве подсвечников. Расставьте их по центру стола, разместите на каминной полке или выставьте на подоконниках для создания теплого свечения.

Такие стеклянные подсвечники будут великолепно смотреться на фоне плотной скатерти или грубой деревянной поверхности.

2. Переосмыслите сервировку. Принимая гостей, не забывайте о традиционном использовании стеклянной посуды. Десертные стаканы с ножкой можно использовать для подачи соусов, сыров или сухофруктов.

Стаканы "Коллинз" станут оригинальным дополнением к парфе для многослойных десертов, а двойные "олд-фэшн" станут стильными ёмкостями для пудингов или сандэ.

3. Украсьте домашний бар. Винтажные предметы могут мгновенно придать индивидуальность барному шкафу или барной тележке.

В небольших чашках и бокалах для шампанского также можно хранить шпажки для коктейлей, палочек для размешивания и других аксессуаров, таких как оливки и цедра цитрусовых.

4. Преобразите туалетный столик или ванную комнату.

Используйте небольшие стаканчики для хранения кисточек для макияжа, ватных шариков или ватных палочек, а упакованное мыло и небольшие полотенца для рук можно сгруппировать в более крупных вазах с ножками.

Вместо крепких напитков наполните резной стеклянный графин английской солью или пеной для ванны, или установите на винтажную бутылку дозатор, чтобы превратить её в дозатор для мыла. А если позволяет место, стеклянная подставка для торта станет прекрасным украшением для коллекции флаконов духов.

5. Сделайте органайзер для драгоценностей. Небольшие хрустальные блюдца и чаши идеально подходят для хранения колец, запонок и других мелких предметов. Более крупные предметы, например, массивные браслеты или эффектные ожерелья, можно положить в вазы на ножках.

6. Винтажные чашки станут стильными органайзерами для ручек, скрепок и других предметов на вашем столе.

Подносы и миски можно использовать для сортировки бумаг или для хранения зарядных устройств под рукой.

6. Винтажная сервировочная посуда идеально подходит для хранения повседневных вещей, таких как почта, ключи и всякая мелочёвка, которая обычно скапливается у двери. Расставьте несколько предметов вместе на столе и регулярно убирайте их, чтобы не создавать беспорядок.

7. Создайте центральный элемент интерьера.

Используйте чашу для пунша или большое неглубокое блюдо как декор для растений. Заполните её суккулентами или плющом, прикрыв почву мхом. Для эффектного, подсвеченного центра поместите плавающие чайные свечи и цветы, например, георгины или садовые розы.

8. Используйте в качестве сезонных кашпо.

Некоторые недолговечные весенние луковичные цветы идеально подходят для посадки в винтажные вазоны. Наполните ёмкость мелкой галькой и поместите сверху луковицы корнями вниз, чтобы кончик каждой луковицы был виден. Обложите луковицы камнями для устойчивости и налейте в вазон воду.

7. Тонкие фужеры для шампанского можно использовать как современные вазы, в которых можно разместить цветы. Расставьте их по центру стола и смешайте похожие, но не идентичные формы, чтобы создать гармоничный, изысканный эффект.

8. Играйте с цветами и формами. Для создания гармоничного интерьера сгруппируйте стеклянную посуду по цвету. Выложите предметы из молочного стекла на каминной полке или разместите скульптурные фигуры в оттенках драгоценных камней на подоконнике, чтобы сквозь них проникал свет.

Один яркий предмет также может произвести сильное впечатление в интерьере.

Выдувные стеклянные вазы ручной работы таких оттенков, как рубиновый, розовый или зелёный, могут придать очарование журнальному столику.

Смотрите видео - Как использовать старую винтажную посуду:

Ранее Главред писал, что покой - это новый must-have в интерьере. Эксперты сказали, какой цвет будет в моде в 2026 году.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

