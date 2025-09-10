TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер

Телевизоры из 90-х возвращаются. Люди жаждут уютной ностальгии и чаще всего размещают ретро-девайс на кухне. Особенно это популярно среди тех, кто проводит много времени за готовкой и не хочет пропустить любимую передачу.
Пока что тренд набирает популярность в в Instagram и TikTok. Представители поколения Z с гордостью демонстрируют винтажные телевизоры с кадрами классических сериалов, таких как "Друзья" или "Девочки Гилмор". Идея проста: создать тёплую, уютную атмосферу, которая определила то десятилетие, пишет издание Martha Stewart.
"Здесь определённо присутствует элемент ностальгии. Многие клиенты помнят, как в детстве собирались вокруг телевизора на кухне", - прокомментировала Бекки Аслсон, дизайнер интерьеров и основательница Maple & White Design.
По ее словам, продуманное возрождение традиции позволяет людям наслаждаться уютом прошлого, сохраняя при этом стиль и функциональность кухни.
Смотрите видео - Новый хит TikTok — кухонный телевизор, как в детстве у родителей:
@dvd.vcr.combo ☕️On Thursdays we watch Gilmore Girls☕️ Season 2, Episode 2: Hammers and Veils #gilmoregirls#gilmoregirlstiktok#gilmoregirlsedit#morningroutine#lorelaigilmore#rorygilmore#gilmorecore#coffee#coffeetiktok#dvd#crt#crttv#vintage#nostalgia#nostalgiacore#vibes♬ original sound - Alyssa’s Movies ? @j.kropla getting a kitchen tv was the best decision ever.?☕️ #90s#early2000s#charmed#whimsigoth#witch#practicalmagic#crt#decor#physicalmedia#physicalmediaforever#2000sthrowback#2000snostalgia#dvd#cozy#vibes#summer#90sthrowback#crttv#tv#foryou#fyp#thrift#secondhand#gilmoregirls♬ original sound - ?.
Как разместить старый телевизор на кухне
Телевизор на кухне больше не должен быть громоздким ящиком на столешнице. Дизайнеры рекомендуют ненавязчивые, интегрированные решения, которые дополняют современный интерьер:
Совет №1. Спрячьте телевизор в шкаф. Изготовленные на заказ шкафы могут полностью скрыть телевизор, пока вы им не захотите пользоваться. Кроме того, это экономит место на столешнице.
Совет №2. Пересмотрите размещение. Вместо того, чтобы сделать телевизор центральным элементом, разместите его на дальней стене или в месте, которое хорошо видно с острова, но не загромождает пространство комнаты.
Совет №3. Попробуйте телевизор Frame. Даже когда вы его не используете, он все равно служит произведением искусства, органично вписываясь в интерьер.
Совет №4. Используйте планшет. Это гаджет может послужить как портативный кухонный телевизор. Кроме того, его можно перемещать и убирать, когда он не нужен.
Смотрите видео - Как разместить телевизор на кухне:
@kate_rose_morgan I put a tv on my kitchen counter and it’s giving all the cosy kitchen nostalgic vibes ✨ #kitchentv#cosyhome#nostalgia#90skitchen#2000snostalgia♬ Kiss Me - Sixpence None The Richer
Ранее Главред писал, что многие не знают, чем ценны старые телевизоры, поэтому выбрасывает их на свалку, хотя их еще можно использовать. Детальнее читайте в материале: Что можно сделать из старого телевизора: интересные идеи.
Вам также может быть интересно:
- Ваша собака смотрит телевизор: что это может рассказать о её характере
- Где нельзя ставить телевизор: названы восемь худших мест для установки
- Паркет без разводов, царапин и грязи: один ингредиент сделает полы блестящими
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред