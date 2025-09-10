TikTok разогнал новый тренд: телевизор из 90-х вернулся, как вписать его интерьер

Винтажные телевизоры, которые в свое время не оказались на свалке, массово появляются на кухнях.

​ Кухонные телевизоры возвращаются благодаря TikTok и поколению Z ​ / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Телевизоры из 90-х возвращаются. Люди жаждут уютной ностальгии и чаще всего размещают ретро-девайс на кухне. Особенно это популярно среди тех, кто проводит много времени за готовкой и не хочет пропустить любимую передачу.

Пока что тренд набирает популярность в в Instagram и TikTok. Представители поколения Z с гордостью демонстрируют винтажные телевизоры с кадрами классических сериалов, таких как "Друзья" или "Девочки Гилмор". Идея проста: создать тёплую, уютную атмосферу, которая определила то десятилетие, пишет издание Martha Stewart.

"Здесь определённо присутствует элемент ностальгии. Многие клиенты помнят, как в детстве собирались вокруг телевизора на кухне", - прокомментировала Бекки Аслсон, дизайнер интерьеров и основательница Maple & White Design.

По ее словам, продуманное возрождение традиции позволяет людям наслаждаться уютом прошлого, сохраняя при этом стиль и функциональность кухни.

Смотрите видео - Новый хит TikTok — кухонный телевизор, как в детстве у родителей:

Как разместить старый телевизор на кухне

Телевизор на кухне больше не должен быть громоздким ящиком на столешнице. Дизайнеры рекомендуют ненавязчивые, интегрированные решения, которые дополняют современный интерьер:

Совет №1. Спрячьте телевизор в шкаф. Изготовленные на заказ шкафы могут полностью скрыть телевизор, пока вы им не захотите пользоваться. Кроме того, это экономит место на столешнице.

Совет №2. Пересмотрите размещение. Вместо того, чтобы сделать телевизор центральным элементом, разместите его на дальней стене или в месте, которое хорошо видно с острова, но не загромождает пространство комнаты.

Совет №3. Попробуйте телевизор Frame. Даже когда вы его не используете, он все равно служит произведением искусства, органично вписываясь в интерьер.

Совет №4. Используйте планшет. Это гаджет может послужить как портативный кухонный телевизор. Кроме того, его можно перемещать и убирать, когда он не нужен.

Смотрите видео - Как разместить телевизор на кухне:

Ранее Главред писал, что многие не знают, чем ценны старые телевизоры, поэтому выбрасывает их на свалку, хотя их еще можно использовать. Детальнее читайте в материале: Что можно сделать из старого телевизора: интересные идеи.

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

