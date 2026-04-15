Секрет проходных комнат в квартирах СССР: зачем их на самом деле делали

Советское мировоззрение ставило общественные интересы и коллектив значительно выше индивидуальности.

https://glavred.info/life/sekret-prohodnyh-komnat-v-kvartirah-sssr-zachem-ih-na-samom-dele-delali-10756679.html Ссылка скопирована

Зачем в квартирах СССР были проходные комнаты

Вы узнаете:

видео дня

Об особенностях архитектуры хрущевской эпохи

Зачем в квартирах СССР делали проходные комнаты

Для современного городского жителя проходная комната в квартире звучит как архитектурный абсурд. Но в середине ХХ века, когда СССР массово строил дешевое жилье, такая планировка не только не удивляла — она соответствовала идеологии и бытовым реалиям эпохи.

Приоритет совместной жизни над личными границами

В советской модели общества индивидуальные потребности отходили на второй план. Семья рассматривалась как единый социальный организм, а не совокупность отдельных людей. Поэтому идея личного пространства для каждого члена семьи просто не входила в архитектурные стандарты, пишет Oboz.ua.

Большинство новоселов переезжали в "хрущевки" из бараков и коммуналок, где приватность была недостижимой роскошью. На этом фоне даже небольшая квартира с проходной комнатой казалась шагом к совершенно другому качеству жизни.

Строительство "на минималках": как государство экономило каждый метр

Перед архитекторами стояла задача обеспечить жильем миллионы людей в максимально сжатые сроки. В таких условиях каждый лишний коридор или стена считались недопустимой тратой.

Проходная комната позволяла одновременно выполнять роль жилого пространства и коридора, экономя 3–5 м² в каждой квартире. В масштабах страны это означало миллионы квадратных метров, которые не нужно было строить, отапливать или ремонтировать.

Одинаковый ритм дня, нивелировавший неудобства

Советские семьи жили по схожему графику: работа, школа, выходные — все синхронизировано. Поэтому проблема "хождения через комнату" не была такой острой, как кажется сегодня.

Вечером проходная комната превращалась в центр семейной жизни — место, где все собирались вместе, а не в источник дискомфорта.

Планировка, формировавшая поведение и социальные роли

Планировка квартир также выполняла идеологическую функцию. Проходная комната автоматически становилась общим пространством, тогда как изолированной обычно оставалась только спальня родителей.

Считалось, что дети, не имеющие отдельной комнаты, с раннего возраста учатся жить в коллективе, учитывать других и не ставить собственные интересы выше общих. Так архитектура помогала формировать "правильного" советского человека.

Смотрите видео о "хрущевках" — одном из главных символов эпохи СССР:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред