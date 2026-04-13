Виток лестницы против часовой стрелки — это общепринятая практика в современной архитектуре.

Почему лестницы в СССР "заворачивали" против часовой стрелки

Лестницы в советских домах закручивали против часовой стрелки для безопасности

Такая форма снижает риск падения и облегчает эвакуацию

В крепостях лестницы делали наоборот — для преимущества защитников

Каждый, кто хотя бы раз поднимался по лестнице в типовом многоэтажном доме советской эпохи, замечал: движение всегда идет против часовой стрелки, а перила остаются слева. При спуске — наоборот. Это не случайность, а продуманное архитектурное решение, пишет Oboz.ua.

Мировая практика

Советские инженеры не придумывали собственных правил, а следовали глобальным тенденциям. Закручивание лестниц против часовой стрелки стало стандартом в современной архитектуре, ведь такая конструкция считается наиболее эргономичной.

Безопасность и удобство

При повороте перила оказываются в самой узкой точке, а человек обходит угол по широкому радиусу. Это снижает риск падения как при подъеме, так и при спуске. Кроме того, в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации такая форма лестницы обеспечивает более быструю и безопасную эвакуацию.

Исторический контраст

В средневековых крепостях лестницы намеренно закручивали по часовой стрелке. Это создавало преимущество для защитников с мечом в правой руке, у которых было пространство для замаха, тогда как нападающие оказывались в неудобном положении. Советские архитекторы, напротив, ставили на первое место комфорт жильцов, а не оборонительную функцию.

Лестницы в советских домах — это не только архитектурная традиция, но и пример того, как глобальные стандарты безопасности и эргономики повлияли на повседневную жизнь миллионов людей.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

