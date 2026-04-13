Как в СССР женщины ухаживали за собой: некоторые методы могут сильно удивить

Когда специализированной косметики практически не было, женщины в СССР полагались на продукты из холодильника.

Как в СССР женщины ухаживали за собой

Вы узнаете:

Как в СССР женщины ухаживали за кожей

Чем советские женщины снимали макияж

Почему молоко считалось эликсиром молодости и красоты

В те времена, когда полки магазинов не пестрили косметическими новинками, женщины в СССР находили свои способы ухода за кожей. Они использовали продукты из холодильника и простые аптечные средства, создавая свои "рецепты красоты". Некоторые из них оказались полезными, другие же современные врачи называют опасными для здоровья.

Главред расскажет, какие средства из холодильника и аптеки заменяли современную косметику и чем это заканчивалось для кожи.

Правило "влажных рук"

Одним из распространенных советских лайфхаков было избегание интенсивного вытирания рук после мытья. Женщины лишь слегка прикладывали полотенце, оставляя тонкий слой влаги, пишет Oboz.ua. Современные специалисты подтверждают пользу этого подхода: легкое увлажнение способствует естественной гидратации, тогда как сильное трение может повреждать кожу и создавать микротрещины.

Масло и кремы вместо демакияжа

Из-за отсутствия специальных средств для снятия макияжа использовали растительное масло или жирные кремы. Они действительно растворяли тушь и пудру, но оставляли плотную пленку, которая закупоривала поры. Это часто приводило к появлению акне и комедонов, ведь кожа не могла "дышать" под слоем жира.

Умывание молоком

Молоко считалось эликсиром молодости. Женщины умывались свежим продуктом, надеясь на его питательное действие. Однако врачи отмечают: остатки молока на коже создают идеальную среду для бактерий. Современная косметология предлагает безопасные аналоги — пилинги и лосьоны с молочной кислотой в контролируемой концентрации.

Хозяйственное мыло

Самым распространенным средством для очищения лица было обычное мыло. Оно было доступным, но разрушало липидный барьер кожи, вызывая сухость и преждевременные морщины. Сегодня косметологи советуют индивидуальный подход: для чувствительной кожи — только вечернее очищение гелем, а утром достаточно ополаскивания водой.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

