Элита советского общества: какие профессии ценились больше всего в СССР

Инна Ковенько
24 марта 2026, 16:35
В Советском Союзе престиж профессии определялся совсем не так, как мы привыкли сегодня.
Кого больше всего уважали в СССР — какие профессии были самыми престижными

В советские времена профессия определяла не только карьеру, но и место человека в обществе. Одни специальности дарили уважение и славу, другие открывали доступ к благам, которых не хватало большинству. Однако престиж и реальные возможности редко совпадали, создавая странную иерархию, где диплом или звание не всегда означали высокий статус.

Главред рассказывает, какие профессии пользовались наибольшим уважением в СССР.

Космонавты — символы эпохи

После полета Юрия Гагарина в 1961 году космонавты стали настоящими героями. Их портреты висели в школах, их именами называли детей, а мечта о космосе охватила целое поколение. Как сообщает Oboz.ua, государство обеспечивало космонавтов квартирами в Москве, автомобилями "Волга", специальными чеками для магазинов "Березка". В то же время их работа была чрезвычайно рискованной и требовала огромных физических и психологических усилий.

Учителя и врачи — уважение без достатка

Учитель в СССР считался "инженером человеческих душ", а врач — стражем здоровья строителей коммунизма. Их уважали, награждали орденами, о них писали в газетах. Однако материальное обеспечение оставалось скромным: даже после повышения зарплат в 1972 году их доход редко превышал 150–200 рублей. Уважение фактически компенсировало низкий уровень жизни.

Торговля и общественное питание — настоящая "элита"

В стране дефицита именно работники торговли имели особый статус. Заведующий складом или товаровед мебельного магазина были людьми, с которыми стремились поддерживать хорошие отношения даже директора заводов. Работники столовых и повара могли обеспечить семью продуктами, которые для большинства оставались недоступными.

Таксисты также относились к привилегированным. Автомобиль был роскошью, а возможность управлять им и получать чаевые делала их особой категорией. Доступ к топливу, которое часто продавали "налево", добавлял им финансовых преимуществ.

Блат и дефицит — настоящая валюта

В СССР зарплата в рублях имела второстепенное значение. Главным ресурсом был блат — система личных связей, которая открывала доступ к товарам и услугам. Даже члены политбюро, получавшие до 1200 рублей, ценили не деньги, а возможности: служебные машины, дачи, спецпайки.

Особым престижем пользовались профессии, связанные с поездками за границу — моряки, дипломаты, артисты балета. У них был доступ к валюте, и они привозили вещи, которые в Союзе были настоящим сокровищем: японские магнитофоны, американские джинсы, иностранную косметику.

Как все изменилось после распада СССР

С исчезновением советской системы ценностей профессии приобрели новое значение. Врачи постепенно вернули себе престиж, особенно в частном секторе. Космонавты перестали быть объектами массового поклонения, хотя и остались символом романтики и науки. Продавцы и таксисты утратили элитарность — конкуренция превратила их работу в обычный сервис.

Советская модель стремилась определять статус человека его пользой для общества. Но дефицит и человеческая природа создали парадоксальный мир, где уважение соседствовало с бедностью, а доступ к мясу или мебели мог значить больше, чем научная степень.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

