Странный лайфхак времен СССР: зачем в фары авто заливали тормозную жидкость

Большой проблемой советских автомобилей была негерметичность фар

Зачем в СССР заливали тормозную жидкость в фары авто

Главное из новости:

Тормозная жидкость помогала спасать фары от коррозии

Такой лайфхак создавал риск замыкания и пожара

В советские времена автомобилисты жили в реальности, где каждая поездка превращалась в технический эксперимент. Дефицит запчастей и хроническое отсутствие качественного сервиса заставляли водителей придумывать способы продлить жизнь своим "Жигулям" и "Москвичам".

Одним из самых экзотических решений стало использование тормозной жидкости внутри фар. Сегодня такой кадр выглядел бы как странный тюнинг, но тогда это был вынужденный способ борьбы с коррозией и конденсатом, пишет Oboz.ua.

Почему фары "лечили" химией

Фары советских автомобилей страдали от банальной проблемы — они не были герметичными. Из-за слабых уплотнителей внутрь постоянно попадал влажный воздух. Зимой оно замерзало, а летом — разрушало хромированное покрытие рефлектора. Купить новую фару было почти нереально, поэтому водители искали способ остановить коррозию.

Тормозная жидкость оказалась доступным "спасением": она хорошо впитывает влагу и должна была создавать защитный барьер между металлом и воздухом.

Как работал этот кустарный метод

Водитель откручивал лампу или снимал стекло и заливал на дно фары несколько миллилитров жидкости. Считалось, что ее пары образуют тонкую пленку на зеркальной поверхности, не давая влаге оседать.

Со временем даже появилась своеобразная "мода": красная жидкость в фаре выглядела как декоративный элемент, который выделял автомобиль среди других.

Опасные последствия, о которых предпочитали молчать

Несмотря на популярность, этот лайфхак был далек от безопасного:

Жидкость испарялась и оставляла налет на стекле, делая световой пучок тусклым и рассеянным. Химическая коррозия. Агрессивные компоненты DOT-жидкостей сами разрушали хромированное покрытие, которое должны были защищать.

Агрессивные компоненты DOT-жидкостей сами разрушали хромированное покрытие, которое должны были защищать. Риск короткого замыкания. Если жидкости налить слишком много, она могла попасть на контакты лампы.

Если жидкости налить слишком много, она могла попасть на контакты лампы. Пожароопасность. В перегретой фаре жидкость иногда воспламенялась — и это уже было реальной угрозой для автомобиля.

В итоге водители, пытаясь сэкономить на копейке, рисковали гораздо большим — собственной безопасностью.

Символ эпохи дефицита

Этот странный прием стал еще одним напоминанием о том, как в СССР люди вынуждены были компенсировать отсутствие нормальных товаров и сервиса изобретательностью и риском. Быт автомобилиста тогда был не о комфорте, а о постоянном выживании в условиях технического несовершенства.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

