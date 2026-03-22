Зачем СССР обменивал кока-колу на "Лады" и БелАЗы в США

Марина Иваненко
22 марта 2026, 05:06
Coca-Cola появилась в СССР во время Олимпиады-1980, но покупать напиток за валюту страна не могла. Поэтому власти начали менять концентрат на автомобили "Лада".
Как в СССР появилась Кока-Кола?
Как в СССР появилась Кока-Кола?

О чем вы узнаете:

  • Как Coca-Cola попала в Советский Союз
  • Зачем СССР в 80-х годах менял БелАЗы и "Лады" на Coca-Cola

Сегодня мы покупаем Coca-Cola в любом магазине за гривны. Но в 80-х годах в Советском Союзе этот напиток был чрезвычайной редкостью, а купить его за обычные деньги государство не могло. Поэтому власти придумали схему: менять концентрат напитка на советские автомобили. Главред расскажет более подробно.

Как Coca-Cola попала в Советский Союз

Coca-Cola появилась в СССР позже своего конкурента Pepsi. Это произошло в 1980 году во время Олимпийских игр в Москве. Хотя правительство США призывало к бойкоту этих соревнований, компания Coca-Cola решила не упускать выгоду.

Как рассказывают на канале"Историк":

Руководство компании Coca-Cola не поддержало бойкот, заявив, что является межконтинентальной корпорацией и стоит выше политических игр. Прибыль — это самое главное.

Тогда людей удивил не только вкус, но и упаковка напитка. В СССР привыкли пить воду из многоразовых стеклянных стаканов в автоматах, а здесь напиток разливали в одноразовую тару.

Бумажные и пластиковые одноразовые стаканчики... очень сильно удивили советских граждан, привыкших пить газированную воду в автоматах из общего граненного стакана.

Почему СССР рассчитывался бартером

Главная проблема заключалась в том, что советский рубль не был конвертируемой валютой. Его нельзя было просто обменять на доллары, чтобы заплатить американцам за сироп. Поэтому стороны договорились о бартере — прямом обмене товарами.

Видео о том, зачем СССР обменивал кока-колу на "Лады" и БелАЗы в США, можно посмотреть здесь:

Схема работала так: СССР получал концентрат Coca-Cola, а взамен отдавал автомобили Lada. Затем компания продавала эти машины в Великобритании.

Так как рубль был неконвертируемой валютой, то для того чтобы получать концентрат Кока-Колы, была достигнута договоренность менять его на новые автомобили "Лада", — объясняет автор видео.

Несмотря на то, что над советскими машинами в Англии часто шутили, их покупали из-за очень низкой цены. Например, в 1988 году там продали 30 тысяч таких автомобилей.

От "Лад" до карьерных самосвалов

Когда потребности в напитке выросли, легковые машины уже не покрывали всю стоимость. Тогда в ход пошла тяжелая техника.

В 1989 году в обмен на концентрат Кока-Колы была отправлена даже партия карьерных самосвалов БелАЗ-7523.

Благодаря этим необычным сделкам Coca-Cola смогла закрепиться на рынке. После распада Советского Союза компания быстро стала лидером продаж во всех новых независимых государствах.

Об источнике: YouTube-канал "Историк"

YouTube-канал "Историк" — это украинский образовательный проект, посвященный малоизвестным или интересным фактам из истории, науки и быта. Автор просто и понятно рассказывает о вещах, которые мы часто видим, но не задумываемся об их происхождении — например, почему советская посуда имела черный ободок или как появились определенные технологии. Канал ведется на украинском языке, имеет около 130 тысяч подписчиков и более полутысячи видео. Видео короткие, насыщенные фактами и иллюстрациями, поэтому легко воспринимаются даже школьниками. Основная цель канала — сделать историю интересной, живой и близкой современному зрителю.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

СССР Советский Союз автомобили интересные новости
Переговоры Украины и США: у Трампа сделали важное заявление о приближении к миру

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

Что нельзя делать дома в праздник 22 марта - приметы

