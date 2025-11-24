Все изменила одна легенда: кто на самом деле изображен на купюре 10 гривен

Вы узнаете:
- Почему есть сомнения, что на 10 гривнах изображен не Мазепа
- Кого могли нарисовать на купюре на самом деле
Считается, что на банкноте номиналом 10 гривен, которая появилась в 2004 году, изображен портрет гетмана Ивана Мазепы. Однако у некоторых украинцев возникли по этому поводу сомнения.
Главред узнал, действительно ли более 20 лет назад кто-то ошибся. Об этом на своей странице в TikTok рассказала украинский блогер под ником ellevika.
Кто изображен на украинской купюре
Блогер рассказала, что недавно появилась легенда, якобы на 10-ти гривнах изображен отнюдь не Иван Мазепа, а другой гетман Войска Запорожского Филипп Орлик.
Бытует мнение, якобы художники просто ошиблись. Однако на самом деле никто точно не знал, как выглядят и Мазепа и Орлик, потому что их портреты уже были написаны после смерти.
"Поэтому официально правильно считать, что на 10-ти гривнах изображен Иван Мазепа", - подытожила ellevika.
Смотрите видео о том, кто на самом деле изображен на 10-ти гривнах:
@ellevika
часто пишут такие комментарии, поэтому отвечаю♬ оригинальный звук - ellevika
Другие новости:
- Почему поезда раньше не ездили ночью - что в это время делали с пассажирами
- Забудьте о "наложенном платеже" и "рассрочке": правильный перевод терминов
- Где мощи Ярослава Мудрого и зачем они РФ: в Софии Киевской ответили
О персоне: ellevika
ellevika - украинский блогер, которая активно ведет соцсети, в частности TikTok, где за ее страницей следит более двух миллионов пользователей. В Сеть она выкладывает креативные видео на общественно-политические и исторические темы.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред