Более трех веков назад историю переписали: предал ли Иван Мазепа свой народ

Фигура гетмана Ивана Мазепы остается одной из самых противоречивых в истории Украины из-за клейма "предателя".

https://glavred.info/culture/bolee-treh-vekov-nazad-istoriyu-perepisali-predal-li-ivan-mazepa-svoy-narod-10717754.html Ссылка скопирована

Иван Мазепа / Коллаж: Главред, фото: battle.poltava.ua, портрет Мазепы из Днепровского исторического музея

Вы узнаете:

Почему много лет Мазепу считали предателем

Что именно заставило Мазепу присоединиться к Швеции

Как Петр І отомстил Мазепе

В истории Украины есть немало фигур, о которых ведутся ожесточенные споры. Часто это связано с тем, что украинскую историю переписывали захватчики. Одной из таких неоднозначных фигур является гетман Иван Мазепа.

Много лет гетмана считали предателем, однако историческая реальность была значительно сложнее. Главред узнал, был ли на самом деле Иван Мазепа предателем.

видео дня

Что именно сделал Мазепа

До 1708 года Украина сохраняла автономный, хоть и вассальный статус по отношению к Московии. Однако российский царь Петр І начал активно вмешиваться в дела Гетманщины, существенно ограничивая ее самостоятельность.

В ноябре 1708 года Мазепа принял решение сменить союзника и присоединился к Швеции - главному врагу тогдашней Московии. Именно этот шаг и стал поводом для того, чтобы Мазепу веками считали "предателем".

"Если мы посмотрим, что публикуют российские публицисты, которые пишут на исторические темы, то в основном они изображают украинцев как предателей. Мол, тяготеют они к этому, предают русского царя, российские империи и так далее. А нарратив о "Мазепе - предателе" начал культивироваться фактически Петром I сразу после того, как Мазепа перешел на сторону Швеции", - рассказала фактчекерка проекта StopFake.org Оксана Популях в подкасте Hromadske.

Однако стоит отметить, что он не предавал свой народ. Наоборот, его решение было продиктовано стремлением защитить автономию Украины и обеспечить интересы своего народа, даже ценой личного риска. Мазепа фактически поставил на первое место национальные интересы, а не собственную выгоду.

Почему Мазепу до сих пор считают предателем

Отношение к Мазепе как к предателю - это следствие многовековой российской пропаганды. В течение трех веков российская историография систематически преуменьшала роль Мазепы и распространяла миф о его измене, который сохранялся даже во время советского периода.

Миф о "предателе" не соответствует исторической правде и создавался для того, чтобы дискредитировать украинскую независимость.

По Коломакским статьям московский царь обязывался защищать казацкие права и Гетманщину, но Петр I нарушил эти условия. Мазепа и старшина, воспитанные на западных представлениях об отношениях вассала и сюзерена, считали, что если сюзерен не выполняет своих обязанностей, вассал имеет право защищать свои интересы.

Историк Орест Субтельный подчеркнул, что Мазепа постоянно апеллировал к "правам и привилегиям" и принципу "jus resistendi" - праву сопротивляться сюзерену, который нарушает договоренности. Таким образом, его действия соответствовали политическим нормам XVII века.

Смотрите видео о том, кто кого предал:

Как Петр І отомстил Мазепе

Разъяренный бегством своего вассала на сторону Швеции, Петр I организовал кровавую карательную операцию, известную в истории как Батуринская резня. Тогда московские войска вырезали и сожгли всех жителей Батурина - мужчин, женщин и детей. Общие потери оценивают от 11 до 15 тысяч человек.

Таким образом, Мазепа остался в истории не как предатель, а как фигура, которая пыталась сохранить свободу и автономию украинской государственности в условиях жесткого давления внешнего агрессора.

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Громадське / hromadske Hromadske - неприбыльная организация, которую 22 ноября 2013 года создали украинские журналисты. Приобрела популярность благодаря трансляциям событий Революции достоинства. "hromadske" зарегистрировано как общественная организация, она не имеет владельцев и является независимой в редакционной деятельности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред