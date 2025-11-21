Продавал Биг-Бен и Белый дом за недорого: история афериста, которому верили наивные богачи

Один из самых изобретательных аферистов всех времен - шотландец Артур Фергюсон.

https://glavred.info/culture/prodaval-big-ben-i-belyy-dom-za-nedorogo-istoriya-aferista-kotoromu-verili-naivnye-bogachi-10717607.html Ссылка скопирована

Артур Фергюсон - шотландский мошенник / коллаж: Главред, фото: Википедия, worldbank.org.ua

Кратко:

Артур Фергюсон продавал богатым туристам топ-достопримечательности

Легенда афериста была проста, но гениальна

Советы о том, как распознать манипуляцию и защитить свой кошелек

Артур Фергюсон - шотландский мошенник, который стал известен "продажами" национальных памятников в начале прошлого века. Его "товаром" были не золото или бриллианты, а самые знаменитые архитектурные памятники мира. У Фергюсона был талант перевоплощения. Он мастерски умел использовать свое очарование на полную. Авантюрист подкарауливал богатых доверчивых туристов на улицах Лондона, представлялся важным госслужащим и предлагал им "сделку века". Об этом пишет 2+2.

Легенда афериста была проста, но гениальна: мол, страна переживает сложные финансовые времена и вынуждена тайно зарабатывать на памятниках. Фергюсон предлагал купить или арендовать их! Например, легендарный Биг-Бен он "продал" за скромную сумму в 1000 фунтов, а за Букингемский дворец получил 2000 фунтов первого взноса.

Когда же полиция вышла на его след, то он просто сбежал в Париж. Но и там он умудрился "продать" символ Франции - Эйфелеву башню! Позже Фергюсон, уже находясь в США, достиг апогея своей дерзости, сдав в аренду... Белый дом вместе с президентом за 100 000 долларов.

Однако, как это вообще возможно? Почему люди, имевшие немалое состояние и, вероятно, образование, "клюнули" на такую откровенную аферу? Ответ кроется глубоко в нашей психике.

О том, как работают такие манипуляции, рассказала психолог Елена Шершнева. По ее словам, секрет успеха таких аферистов, как Фергюсон, кроется в сознательном включении эмоций в процесс принятия решения.

"Всегда, когда нам что-то предлагается, будь то товар, какая-то мысль или идея, и при этом включаются наши эмоции, намеренно включаются, сразу можно говорить о манипуляции", - подчеркивает эксперт.

В случае Фергюсона это были эмоции:

Жадность и эксклюзивность. Возможность получить что-то грандиозное за мизерную цену и еще и тайно.

Сочувствие. Легенда о "трудных временах" страны.

Важность. Общение с "госслужащим" создавало иллюзию принадлежности к чему-то большому.

Психологическая ловушка заключается в том, что эмоции действуют как "выключатель" для нашей когнитивной функции.

"Это может повлиять на нас, снизить нашу когнитивную функцию в данный момент, включить эмоции и подтолкнуть нас к спонтанным, необдуманным покупкам", - объясняет Елена Шершнева.

Ключевые слова здесь - спонтанность и эмоции. Если решение принимается быстро, под влиянием сильного чувства (восхищения, страха потерять выгоду, желания быть особенным), критическое мышление просто не успевает "включиться".

Как распознать манипуляцию и защитить свой кошелек (и мозг):

Остановитесь и выдохните. Если чувствуете сильный эмоциональный толчок ("это единственная возможность!", "осталось 5 минут!", "секретное предложение только для вас"), остановитесь.

Включите логику. Спросите себя: "Это вообще реально? Какая здесь логика?" Может ли правительство продать Биг-Бен? Очевидно, нет.

Проверьте источник. Уважаемый госслужащий, продавая памятники, не будет искать покупателей среди туристов на улице.

История Фергюсона - яркое напоминание: манипуляторы не ищут дураков, они ищут людей в состоянии эмоционального возбуждения. Больше интересного - в проекте "Загублений світ".

Не пропусти! Каждый понедельник новые выпуски информационно-познавательной программы "Загублений світ", которые будут погружать каждого в увлекательные истории, невероятные открытия и тайны, которые формируют наш мир. Смотри премьеру в 17:15 на телеканале 2+2!

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред