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Собранные 1,3 млн грн шли в крипту и азарные игры: Назарию Гусакову объявили подозрение

Руслана Заклинская
24 июля 2025, 22:55
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Следователи допросили более 400 свидетелей, установлено тысячи транзакций на сумму более 100 млн грн.
Собранные 1,3 млн грн шли в крипту и азарные игры: Назарию Гусакову объявили подозрение
/ Колаж: Главред, фото: t.me/razanSMA

Коротко:

  • Назарию Гусакову заочно сообщили о подозрении в мошенничестве
  • Он собирал средства якобы на лечение СМА, которое фактически получал бесплатно
  • Собранные более 1,3 млн грн частично тратились на азартные игры и личные нужды

Львовянину Назарию Гусакову, который страдает спинальной мышечной атрофией, заочно сообщили о подозрении в мошенничестве. Он собирал средства якобы на лечение, хотя лекарства ему предоставляли бесплатно. Об этом сообщил Офис генерального прокурора и Нацполиция.

По имеющейся информации, 31-летний львовянин организовал благотворительную кампанию по сбору денег на собственное лечение. Этот сбор широко освещался в социальных сетях, а также на платформах PayPal и BuyMeACoffee.

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В кампании участвовали публичные лица и инфлюенсеры, которые помогали распространять информацию о сборе средств. Хотя в прокуратуре прямо не назвали имени подозреваемого, из контекста дела следует, что речь идет именно о Назарии Гусакове.

В то же время, по данным Львовского городского совета, лечение, на которое собирали средства, на момент проведения сбора было бесплатным и предоставлялось государством.

"В ходе расследования уголовного производства получены доказательства завладения им средствами граждан и юридических лиц на сумму более 1,3 млн грн. Собранные средства не были полностью использованы по назначению, а в основном направлялись на личные нужды, азартные игры, инвестиции в криптовалюты", - говорится в сообщении.

Назарию Гусакову заочно сообщено о подозрении в завладении средствами путем мошенничества по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, под предлогом сбора помощи на лечение. В июне этого года подозреваемый выехал за границу.

В ходе расследования правоохранители допросили более 400 свидетелей и потерпевших. Установлены тысячи транзакций на общую сумму более 100 миллионов гривен, осуществленных в виде благотворительных пожертвований.

"Точное количество лиц, которые перечислили благотворительные пожертвования для подозреваемого, еще не установлено. Продолжается анализ, но это тысячи транзакций. Установлено, что только тех, кто перечислил суммы более 10 тыс. грн - более 1 200 человек", - отметили в Офисе гепрокурора.

Скандал с активистом Назарием Гусаковым - что известно

Напомним, в июне 31-летнего активиста с диагнозом СМА Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве. В социальных сетях начали появляться скриншоты его личных сообщений, в которых он называет пожертвования "подпиской на Нетфликс", использует одни и те же фотографии для подтверждения различных расходов и не предоставляет финансовых отчетов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Назарий Гусаков 13 июня выехал из Украины. Его местонахождение в настоящее время устанавливается. Ситуацию с благотворительными сборами на его лечение Зеленский назвал "крайне неприятной" и такой, что может дискредитировать волонтерское движение.

Как сообщал Главред, против Гусакова открыли два уголовных дела по подозрению в мошенничестве со сборами на лечение. Полиция зафиксировала использование по меньшей мере четырех финансовых сервисов. Дела открыты по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов.

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Об источнике: Офис генерального прокурора

Офис генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.

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мошенничество новости Украины Офис генпрокурора Назарий Гусаков
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