Против больного СМА Гусакова полиция открыла 2 дела: в чем его подозревают

Основное:
- Назарий Гусаков живет с редкой болезнью СМА
- 31-летний мужчина заподозрили в мошенничестве
- Полиция открыла на Гусакова два уголовных дела
Правоохранители открыли два уголовных дела против львовского активиста Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве со сборами на лечение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Правоохранители напомнили, что в медиа и в социальных сетях распространяется информация о возможном мошенничестве, связанном со сбором средств на якобы закупку дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.
"Пользователи выражали беспокойство из-за отсутствия отчетности за собранные средства", - отметили в полиции.
Правоохранители предварительно установили, что для сбора средств было использовано по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы.
"Для установления всех обстоятельств и определения круга потерпевших были открыты уголовные дела по двум статьям - мошенничество (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе полиции добавили, что сейчас правоохранители пытаются установить местонахождение Назария Гусакова и других лиц, "которые могли помогать ему в незаконных сделках".
Скандал с активистом Назарием Гусаковым - последние новости
Напомним, 17 июня 31-летнего активиста с диагнозом СМА Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве. В соцсетях начали появляться скриншоты его личных сообщений, где он называет пожертвования "подпиской на Нетфликс", а также использует одни и те же фото для подтверждения различных расходов и не предоставляет отчеты.
Позже активист признался, что не имел опыта ведения отчетности и не сохранял чеки за расходы, связанные с лечением.
В воскресенье, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что львовский активист Назарий Гусаков, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), 13 июня выехал с территории Украины. Сейчас устанавливается его местонахождение и другие обстоятельства.
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Что такое Национальная полиция Украины?
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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