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Против больного СМА Гусакова полиция открыла 2 дела: в чем его подозревают

Марина Фурман
22 июня 2025, 20:10
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Правоохранители сейчас пытаются установить местонахождение Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве.
Гусаков, полиция
В Сети разгорелся скандал с Назарием Гусаковым / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, facebook.com/NazariRazan

Основное:

  • Назарий Гусаков живет с редкой болезнью СМА
  • 31-летний мужчина заподозрили в мошенничестве
  • Полиция открыла на Гусакова два уголовных дела

Правоохранители открыли два уголовных дела против львовского активиста Назария Гусакова, которого подозревают в мошенничестве со сборами на лечение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители напомнили, что в медиа и в социальных сетях распространяется информация о возможном мошенничестве, связанном со сбором средств на якобы закупку дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии.

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"Пользователи выражали беспокойство из-за отсутствия отчетности за собранные средства", - отметили в полиции.

Правоохранители предварительно установили, что для сбора средств было использовано по меньшей мере четыре финансовых учреждения и цифровые сервисы.

"Для установления всех обстоятельств и определения круга потерпевших были открыты уголовные дела по двум статьям - мошенничество (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и легализация доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УКУ)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции добавили, что сейчас правоохранители пытаются установить местонахождение Назария Гусакова и других лиц, "которые могли помогать ему в незаконных сделках".

Скандал с активистом Назарием Гусаковым - последние новости

Напомним, 17 июня 31-летнего активиста с диагнозом СМА Назария Гусакова заподозрили в мошенничестве. В соцсетях начали появляться скриншоты его личных сообщений, где он называет пожертвования "подпиской на Нетфликс", а также использует одни и те же фото для подтверждения различных расходов и не предоставляет отчеты.

Позже активист признался, что не имел опыта ведения отчетности и не сохранял чеки за расходы, связанные с лечением.

В воскресенье, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что львовский активист Назарий Гусаков, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), 13 июня выехал с территории Украины. Сейчас устанавливается его местонахождение и другие обстоятельства.

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Что такое Национальная полиция Украины?

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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