'Самый дорогой человек': в семье экс-командующего Воздушных сил случилось горе

Основное:
- У экс-командующего Воздушных сил ВСУ умерла жена
- Женщина, вероятно, боролась с недугом
- На смерть отреагировала жена Залужного
В субботу, 21 июня, у экс-командующего Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николая Олещука умерла жена. Об этом генерал-лейтенант сообщил на своей странице в Facebook.
Детали и причины смерти Николай Олещук не озвучил. Однако из его текста можно понять, что женщина, вероятно, боролась с недугом.
"Сегодня ушел из жизни самый дорогой для меня человек! Вышла замуж за курсанта и стала для меня настоящим боевым генералом! Спасибо, что всегда была рядом!" - написал он.
Кроме того, он поблагодарил всех, кто поддерживал его в трудный период, и врачей, которые боролись за жизнь жены до последнего.
В комментариях Николаю Олещуку выразила соболезнования жена экс-главнокомандующего ВСУ, посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Елена.
"Колюня, как же так, не могу поверить. Держись, пожалуйста, мы рядом, наш Друг", - написала Елена Залужная.
Также на смерть жены Олещука отреагировала бывшая заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Николай Николаевич, искренне соболезную. Вы сделали все, что было в ваших силах", - выразила соболезнования Маляр.
Увольнение Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ - что известно
26 августа разбился один из переданных Западом самолетов F-16 во время отражения ракетной атаки России. 30-летний летчик Алексей Мусь, который пилотировал истребителем, погиб во время авиакатастрофы.
Как писал Главред, в пятницу, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский уволил Николая Олещука с должности командующего Воздушных сил ВСУ на фоне катастрофы с F-16. Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.
Другие новости:
- Актер из "Квартала 95" присоединился к ВСУ - где будет служить известный артист
- Звезда Лиги смеха пошел служить в ВСУ
- Еще один популярный украинский актер пополнил ряды ВСУ
Кто такой Николай Олещук
Николай Николаевич Олещук (род. 25 мая 1972, г. Луцк) - украинский военачальник, генерал-лейтенант. Командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (с 9 августа 2021 до 30 августа 2024). Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.
Неоднократно привлекался к выполнению боевых (служебных) задач в составе сил и средств антитеррористической операции и операции объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей.
Во время полномасштабного российского вторжения генерал-лейтенант Николай Олещук организовал эффективную противовоздушную оборону Киева, Одессы, Львова, Днепра и тому подобное. Благодаря решениям генерал-лейтенанта удалось вывести из-под удара самолеты бригад тактической и транспортной авиации, провести успешное применение авиации, зенитных ракетных войск и не допустить господства вражеских самолетов в воздухе.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред