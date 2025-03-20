Звезда Лиги Смеха вступил в ВСУ

Кратко:
- Как стало известно о решении артиста
- Кто сообщил новость
Комик Сергей Вавилов пополнил ряды армии, но не афишировал эту информацию публично.
О том, что участник команды "Воробушек", победившей в "Лиге смеха", присоединился к ВСУ, сообщил его коллега Василий Байдак в подкасте "СучЦукрМуз".
Василий Байдак рассказал, где сейчас участники группы "Воробушек", победившей в телешоу "Лига смеха". Оказалось, что один из мужчин служит.
"Сергей Вавилов, аплодисменты ему, мобилизовался. Он мобилизован и сейчас служит",– рассказал Василий Байдак.
По информации ТСН, ранее артист активно присоединялся к благотворительным инициативам и распространял сборы для украинской армии. Однако с осени прошлого года прекратил вести Instagram и не выходил на связь с фанами.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что украинский музыкант Миша Крупин летом 2024 года сообщил о своей добровольной мобилизации. Однако пригодность артиста к военной службе рассматривалась более полугода.
Также украинская актриса и ведущая Даша Малахова впервые призналась на публике, что перенесла онкологию. Про рак она рассказала в День рождения подруги.
Вас также может заинтересовать:
- Брат Соловий вступил в ряды ВСУ
- Известная украинская актриса вступила на службу в ВСУ
- Популярный украинский певец вступил в ряды ВСУ: "Служу нашему народу"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред