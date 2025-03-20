Звезда Лиги Смеха вступил в ВСУ

Сергей Вавилов перестал вести социальные сети и вступил в ВСУ.

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Сергей Вавилов вступил в ВСУ / Коллаж Главред, фото Instagram/Сергей Вавилов

Кратко:

Как стало известно о решении артиста

Кто сообщил новость

Комик Сергей Вавилов пополнил ряды армии, но не афишировал эту информацию публично.

О том, что участник команды "Воробушек", победившей в "Лиге смеха", присоединился к ВСУ, сообщил его коллега Василий Байдак в подкасте "СучЦукрМуз".

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Василий Байдак рассказал, где сейчас участники группы "Воробушек", победившей в телешоу "Лига смеха". Оказалось, что один из мужчин служит.

Сергей Вавилов вступил в ВСУ / Фото Instagram/Сергей Вавилов

"Сергей Вавилов, аплодисменты ему, мобилизовался. Он мобилизован и сейчас служит",– рассказал Василий Байдак.

По информации ТСН, ранее артист активно присоединялся к благотворительным инициативам и распространял сборы для украинской армии. Однако с осени прошлого года прекратил вести Instagram и не выходил на связь с фанами.

Сергей Вавилов вступил в ВСУ / Фото Instagram/Сергей Вавилов

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